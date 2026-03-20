Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Rajka shvaća da između Tereze i Čavke postoji nešto dublje, dok Marko otkriva Čavki da ga je otac poslao da istraži Vicu. Theodora se zbližava s doktorom Hodžićem. Ivica je šokiran kada dozna vijesti o Zori, ali i zato što mu je Andrija namjerno skrivao istinu sve ove godine.

La Promesa

HRT1 13:20

Slika izazove nelagodu diljem palače i zakomplicira prvi Lopeov dan na poslu lakaja. Cristóbal promijeni posluzi raspored ručkova i večera.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegova mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta.

Crno more

NOVA TV 18:10

Oruç pokreće istragu kako bi otkrio tko je pokušao ubiti Eleni, ali istina bi mogla dodatno zapaliti sukob između dviju obitelji. Esme pokušava ispraviti stare pogreške i suočiti se s Fadime. U međuvremenu, Eleni i dalje traži tragove o svojem pravom podrijetlu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana želi biti na Albertovu vjenčanju kako bi prihvatila da je njihova veza završila. Dolazi u crkvu, ali odluči da neće otići na pir. Francisco obavijesti Luisu da je Ramón uhićen.