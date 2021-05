Cinici kažu da bi sretnom braku mogli biti tek slijepa žena i gluhi muškarac. No Ante Gotovac teško bi se složio čak i s tom tvrdnjom. Što se njega tiče, brak ne dolazi u obzir. Poduzetnik, naime, tvrdi da trenutačno živi bolje nego ikad i to zato što se kategorički odbija vezati.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne volim da su mi po kući. Meni je raj kad dođem doma, a sve je onak kak sam ostavio. Jako sam uredan. I stalo mi je da sve oko mene bude takvo. Neću veze, kaj će mi to? Imam puno frendica, ali ništa ozbiljno. Ja sam tek sad provalil' foru. Ne treba mi nitko doma. Zabavljamo se vani koliko treba, a i kad dođemo doma, hoću da odu. Panika me čopi kad bi neka htjela prespavati, ja joj onda velim: 'Imaš, mala, tak lepi taxi ispred', dam joj 10 eura i miran sam - priča nam Gotovac.

Ne pada mu na pamet tražiti nekoga s kim će ostariti.

- Ljudi vele: 'Moraš naći nekoga da ga imaš u starosti, da ne budeš sam.' Kaj? Pa uvijek si sam. I kaj, napunimo 80 godina, navikneš se na nju k'o na džukelu i onda si u problemu - kaže Ante.

Gotovčeva je filozofija jednostavna.

- Žena ti treba zapravo samo za seks, a za to nemrem gledat jednu te istu. Kuhat' si znam sam, novce znam jako dobro potrošit' sam, ne treba me to netko učit' - smije se Ante i dodaje: - Ne treba mi stres. Nikad mi nije bilo ljepše. Full sam u treningu, rentam te svoje aute, to mi nije nikakva prevelika obaveza.

Preostalo vrijeme Ante se zabavlja bolje nego ikad. Instagram profil mu je pun fotografija i video klipova s različitim djevojkama.

- Evo baš se idem sad naći s dvije male na ručku, pa ću se onda naći s još tri i idemo kod mog prijatelja na večeru, nakon toga moram pokupit još jednu - priča nam Ante i dodaje: - Ponedjeljkom, srijedom i petkom nema maličkih, onda su treninzi.

Riječ je o prilično napornim tjelovježbama.

- Cijelu zimu sam preplival'. Treniram žestoko, cijelu zimu sam treniral'. Dok su drugi nosili brnjice, mi smo skakali u Savu, trenira me Miloš, nasljednik Miroslava Čitakovića - Čite. To su opaki dečki.

Čitaković je, priča nam Gotovac, trenirao Ljubu Zemunca, Radu Ćentu Ćaldovića i Aleksandra Kneževića Kneleta. Sve redom poznate 'njuške' beogradskog podzemlja. No na treninge su mu, kaže Ante, dolazili i MMA borac Kristijan Golubović, ali i pokojni Dražen Petrović.

Uz zahtjevne treninge, Gotovac mora paziti na prehranu.

- Već si ujutro spremam večeru. Izmiksam aroniju, naranču, limun, đumbir, med i cimet, to stavim u frižider i pijem uz kavu. Budim se oko 6, popijem kavu, lagano se istuširam, pa se spremim i odem na Zemunsku pijacu. Malo se tam za*ebavam, onda odem doma, operem to sve u zeolitu. Napravim si salatu za večer od medvjeđeg luka, češnjaka, rukule, skuše, peršina, rotkvica, crvenog luka, crnog luka, kurkume, listova koprive, ljute papričice, rotkvice i peršina s maslinovim uljem. Onda odem i napravim 110 čučnjeva 20 sa skokom na obali Dunava. Tu svi lokali gore od posla, živim k'o na moru, gliseri, jet skijevi...Onda dođem doma i istuširam se, zrihtam se i mogu van.

Bez obzira na aktivan društveni život i naporne treninge, Ante ne zaboravlja na vjerske običaje.

- Nedjeljom idem uredno na misu - priznaje.

Odnos s bivšom suprugom Simonom mu je još uvijek, kaže, sjajan.

- Simona živi super i stalno smo u kontaktu. Mi ne damo jedno na drugog. Dobar sam i s njenim mužem, a oni odu kod moje mame na ručak kad su u Zagrebu. To je jako važno zbog Gabice - kaže Ante i dodaje: - Kaj se Gabice tiče, jako mi fali, al' ja nemrem prek' granice jer se ne želim testirati, a ne želim ni da njoj itko gura išta u nos. Tak' da sad gledamo kak' da riješimo to kaj se dugo nismo vidjeli - priča nam Ante.

Priče o epidemiološkim mjerama su mu smiješne.

- Nisam ni kondom stavil nikad u životu kad se pričalo o sidi, a s kol'ko sam komada bil', pa nikom niš', a sidu su dobili samo oni koji nisu niš je*ali - zaključuje Gotovac.

S tom Gotovčevom tvrdnjom ne bi se sigurno složio Magic Johnson (61), no ostavit ćemo dečkima da to sami rasprave sretnu li im se kada životni putevi.