Ante pao na pitanju za 34 tisuće eura, a zeznula ga je publika

Ante Spahija (36), arhitekt iz Šibenika, u četvrtak je bio prvi najbrži prst u kvizu 'Tko želi biti milijunaš'.

Ante je od početka oduševio i Tarika i publiku svojom smirenom igrom i opširnim znanjem. Prvog džokera iskoristio je tek na 10. pitanju, za prelazak drugog praga.

Svog sljedećeg džokera iskoristio je na 12. pitanju, o starom trgovačkom putu koji je vodio od južne Arabije do Sredozemlja. Džoker zovi pomogao mu je odgovorom 'put tamjana', što je bilo točno. Ante je došao do 18.000 eura, a činilo se da bi Ante mogao stići i do milijunskog pitanja.

Na putu prema milijunskom pitanju spriječila ga je vjera u publiku.

Naime, Ante je svoj treći džoker, publika, iskoristio na pitanju za 34.000 eura. Na pitanju se tražilo ime naslovnog lika u poznatoj britanskoj kriminalističkoj seriji Umorstva u Midsomeru. 'Od 2011. ubojstva u Midsomeru ne rješava Tom Barnaby, već njegov mlađi rođak', glasilo je pitanje u kojem se tražilo ime rođaka - Matthew, Mark, Luke ili John?

Za Matthewa je bilo 50% publike, za Marka 22%, za Johna 19%, za Lukea 9%.

- I mene je ime Matthew najviše privuklo. Pedeset posto je dosta, no nije malo ni 22%. Kockati se pa možda profitirati ili uzeti ovaj popriličan iznos - dvoumio se Ante te odlučio poslušati publiku. Nažalost, to nije bila dobra odluka. Točan odgovor je bio John, a Ante je pao na drugi prag i kući otišao s 5000 eura.

- Odigrali ste kvizaški. Znam da je iznos izgubljen, ali kapa do poda. Zaslužili ste najveći pljesak naše publike - pohvalio ga je na kraju Tarik.

Uz Antu večeras je na milijunašu nastupio i Antonio Cimaš (20). Zagrepčanin je svoja dva džokera iskoristio na devetom pitanju koje je glasilo: 'Čiji se naslovni lik spominje već na prvoj stranici romana 20.000 milja pod morem Julesa Vernea? Defoeov, Hemingwayev, Londonov ili Melvilleov?'

- Nisam pročitao. Problem je što ne znam tko je Defoe ni London ni Melville. Jedini koji me vuče bio bi Hemingway - rekao je Antonio.

Antonio je zatražio džoker zovi, no ni njegov džoker nije znao odgovor. Iskoristio je i posljednji džoker, pola-pola te su mu ostali Londonov i Melvilleov. Antonio se ipak odlučio za odustajanje od odgovora te je s Milijunaša ponio 1000 eura.

