Ante pobijedio u 'Večeri za 5': 'Neočekivano! Nisam došao tu zbog pobjede, ali sretan sam!'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je elektrotehničar Ante Martić iz Dicma. 'Nisam očekivao, čudno mi je. Večera mi je bila dobra, no nisam tu došao zbog pobjede i malo sam šokiran. Sretan sam, nagradu ću dijelom podijeliti s ekipom, a dijelom s prijateljima koji su me nagovorili na sudjelovanje', zaključio je pobjednik Ante. Inače, trećeplasirani Martin Pauk ugostio je protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5', a za svoju večeru dobio je 33 boda. Drugo mjesto podijelile su Kristijana i Željana.

Foto: RTL

Pripravu večere započeo je desertom naziva 'Ljubičasti oblak'.

- Borovnice, ispod mljeveni keks, sad još što će biti između - vidjet ćemo - komentirao je Ante.

- Možda cheesecake od borovnice - dodala je Željana.

Martin rijetko radi deserte, no snašao se s pomoću šalabahtera s interneta, a potom se prihvatio priprave glavnog jela - hobotnice ispod peke. '5P - pripiti podmorski pauk pod pekom' naziv je dao ekipi do znanja da će jesti hobotnicu. Predjelo je posljednje čega se domaćin prihvatio, radilo se o morskom psu. 'Pas koji laje nije dobro pohan' nasmijao je Miru.

- A sinko moj, ne bih ja to tako rekla - kroz smijeh je komentirala.

Foto: RTL

Ante je pretpostavio da će za predjelo Martin pohati morskog psa. Uz psa je ponudio blitvu, a s time i preljev od naranče. Kada je spravio večeru do kraja, pripremio se za dolazak gostiju. Domaćin je ekipu dočekao uz osmijeh i prigodne aperitive, a oni su mu stigli predvođeni raspjevanom Željanom. - Pio sam liker od ruže i nije mi se baš svidio, bio je pregorak, ali aperitiv je to, nije to utjecalo na sve ostalom - komentirao je Ante.

Foto: RTL

Predjelo 'Pas koji laje nije dobro pohan' prvo je stiglo pred kandidate.

- Molitva je kod njega bila očekivana, lijepo je što smo izmolili prije večere - komentirala je Mira molitvu prije početka blagovanja.

- Predjelo je bilo jako ukusno, svidio mi se umak od naranče, nije poslužio blitvu nego krumpire uz blitvu- komentirao je Ante.

- Ne bih rekla da je ovo pohano, kad pohaš koristiš jaje, brašno i prezlu, a on je koristio samo brašno. Bilo je ukusno jer je dovoljno bilo u mlijeku pa nije bilo žestoko i gorko kao što morski pas zna biti - dodala je Kristijana.

Foto: RTL

Hobotnica ispod peke iduća je stigla pred protukandidate.

- Glavno jelo je izgledalo, primijetio sam da su krumpiri neki slabije neki više pečeni, a bilo je i malo hobotnice, možda ju je trebao napraviti u komadu - komentirao je Ante.

- Mislim da je trebao servirati na tanjure - dodala je Kristijana. Salatu je servirao u cjediljki pa joj je bila potpuno odbojna za konzumaciju.

- Malo je nedostajalo soli, nisu krumpiri bili gotovi do kraja, slabo je začinio, nije se osjetila pijanost u glavnom jelu - zaključio je Ante.

Foto: RTL

Stigao je pred ekipu i desert za kraj. 'Ljubičasti oblak' ekipi je izgledom bio solidan.

- Kolač ti je savršen - pohvalila je domaćina Željana.

- Ne sviđa mi se što je u keksima bio kakao, možda je trebao staviti otopljenu čokoladu - dodao je Ante.

Foto: RTL

Za kraj, Martin je ekipi udijelio prigodne poklone.

- Svaka čast, za pohvalu - komentirala je poklone Mira.

Foto: RTL

Harmonikaš Ante, koji je već sudjelovao kao iznenađenje proteklog tjedna, zasvirao je i kod Martina kao iznenađenje za kraj! Usto, Martin je organizirao glazbenu igru, a pobjedniku je odlučio pokloniti večeru za 10 ljudi i karting u Karting Areni pokraj Splita. Pobjedu su odnijeli Željana i Ante koji su bili izjednačeni. Uz zdravicu, večera je došla do kraja!

Foto: RTL

