<p>U ovom ciklusu showa 'Život na vagi' tema je motivacija. A nakon što su kandidati vukli tramvaje te se susreli sa svojima najmilijima, koji su im dodatno dali vjetar u leđa, vratili su se u svoju slavonsku oazu. S njima su se vratili i <strong>Maca</strong> i <strong>Petar</strong>, a dok je Maca na šaljiv način podučavala <strong>Antu</strong> kako da bude bolji trgovac turistima, Petar je za kandidate napravio zdravi doručak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24pitanja</strong></p><p>Nakon druženja i <strong>Maja</strong> i<strong> Edo</strong> odlučili su koristi teretanu jer je vani bilo prevruće.</p><p>- Nikako da se dogovorimo tko će danas koristiti teretanu pa smo odlučili napraviti jedan mali izazov. Imate tri sprave, veslači i dva ergometra. Imate štafetnu utrku - objasnio je Edo. <strong>Dodo</strong> iz crvenih nije nastupio zbog ozljede ruke, a s obzirom na to da su u plavom timu ostala samo tri kandidata, izvlačili su žetone. <strong>Vijoleta</strong> je dobila slovo x pa nije sudjelovala.</p><p>Nakon vrlo tijesne borbe crveni su ipak odnijeli pobjedu i tako si osigurali teretanu i klimu u ovom ciklusu, dok su plavci morali na sunce. Maja je za njih imala poseban trening.</p><p>- Pripremila sam zanimljiv trening. Idemo vidjeti jesu li se ikad susreli s lopatom, grabljicama i karijolom - rekla je Maja te svojem timu objasnila da moraju lopatama prebaciti šoder s poda u tačke.</p><p>Nakon zabavnih, ali napornih treninga Edo je popričao s Petrom nasamo, a ona mu je otkrila da se počela debljati kad joj je tata umro.</p><p>- Tata je umro, mama je imala karcinom štitnjače, a Petri se više nije dalo živjeti pa si je pokušala oduzet život' - otkrila je Petra.</p><p>- Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Ja sam to trebala nekome reći, ali sam šutjela i trpjela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rješenje - objasnila je.</p><p>Edo joj je rekao da je već jako puno napravila za sebe i da ide samo na bolje.</p><p>- Ali ja vidim Petru koja je u ovom showu već sedam ciklusa. To nije neuspjeh - rekao joj je Edo te dodao da mora malo više suosjećati sa sobom.</p><p><strong>Bubi </strong>je otkrio Edi da u njegovoj obitelji trenutačno ima zdravstvenih problema i da je odlučio otići kući vidjeti tu osobu te se vratiti na vaganje.</p><p>- Htio bih na jedan vikend to otići riješiti. Jedna bliska osoba je bolesna i želim je vidjeti i riješiti neke stvari pa se vratiti jači i bolji - objasnio je Matej te dodao da ako vidi da vani situacija nije onakva kakva je mislio da je, onda će ostati kod kuće.</p><p>Došlo je vrijeme za vaganje, a Maca i Petar napustili su kandidate. Edo se odmah zapitao hoće li se Matej pojaviti na vaganju, a Sanja je otkrila da su kandidati upravo prešli polovicu svog puta te im čestitala nakon čega su svi zapljeskali.</p><p>Maja je otkrila da je do pola sezone bilo i lijepih i ružnih trenutaka.</p><p>- Puni su pozitive i nadam se da će tako i dalje nastaviti - otkrila je trenerica plavaca.</p><p>Edo je rekao da je ovo jedno od najizazovnijih razdoblja u njegovom poslovnom životu.</p><p>- Do sada smo pobjeđivali i bili smo odlični. Moram priznati da je to bio zbrčkani koktel svega i još uvijek me posao zna iznenaditi i vidim da još moram učiti - rekao je Edo.</p><p>Sanja je objasnila pravila vaganja.</p><p>- Danas nema linije, ali za neke danas počinje posuđeno vrijeme. Tražimo najlošiji rezultat u oba tima i ti će kandidati čitav idući ciklus biti pod povećalom jer na idućem vaganju netko ispada. Otkrit ćemo i koliko ste skinuli od početka showa kako biste imali bolji uvid u svoj napredak - objasnila je Sanja.</p><p><strong>Zdravka </strong>je rekla Sanji da je stvorila zdrave navike, ali će na njima još poraditi kada izađe iz showa. Zdravka je prva stala na vagu, a sa 105,3 kilograma, došla je na 102,9. Zdravka je od početka showa izgubila 20,1 kilogram.</p><p><strong>Maja</strong> je bila sljedeća na vaganju, a sa 121,3 kilograma došla je na 120,2, s izgubljenim 1,1 kilogramom bila je nezadovoljna i ljuta. Maja je od početka showa izgubila 18,4 kilograma.</p><p><strong>Ante</strong> je posljednji iz svog tima stao na vagu, a prije toga je rekao da mu je drago što je vidio suprugu i sina. Na posljednjem vaganju imao je 168,5 kilograma, a sada ima 163,8 kilograma. Ante je od početka showa skinuo čak 36,9 kilograma!</p>