Poznati arhitekt sretnu je vijest podijelio tijekom gostovanja na događaju Ane Radišić u Opatiji
Ante Vrban postao je otac: 'U trenu se sve promijenilo...'
Prije mjesec i pol dana sam postao tata. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme, otkrio je arhitekt Ante Vrban na panelu 'San kao potpis', održanom u sklopu projekta 'Putem oblaka' Ane Radišić u Opatiji.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata i dizajnera interijera tako je prvi put javno progovorio o velikoj životnoj promjeni koju je sve dosad uspješno držao podalje od očiju javnosti. Vrban nije otkrio ime sinčića, no nije krio koliko ga je dolazak prinove promijenio.
Šibenčanin je privatni život oduvijek držao podalje od reflektora. Talent za arhitekturu i dizajn pokazao je vrlo rano pa je već s 19 godina radio prve projekte, a prije tridesete probio se i na međunarodno tržište.
Danas iza sebe ima niz luksuznih vila, ekskluzivnih interijera, poslovnih prostora i hotelskih projekata, a njegovo ime postalo je sinonim za sofisticirani suvremeni dizajn. Posebno se istaknuo projektiranjem hrvatskog paviljona za EXPO u Dubaiju, koji mu je donio međunarodna priznanja i dodatno učvrstio status jednog od najcjenjenijih regionalnih arhitekata.
