Ante Vrban postao je otac: 'U trenu se sve promijenilo...'

Prije mjesec i pol dana sam postao tata. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme, otkrio je arhitekt Ante Vrban na panelu 'San kao potpis', održanom u sklopu projekta 'Putem oblaka' Ane Radišić u Opatiji.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata i dizajnera interijera tako je prvi put javno progovorio o velikoj životnoj promjeni koju je sve dosad uspješno držao podalje od očiju javnosti. Vrban nije otkrio ime sinčića, no nije krio koliko ga je dolazak prinove promijenio.

Zagreb: Crveni tepih 9. Story Hall of Famea | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Šibenčanin je privatni život oduvijek držao podalje od reflektora. Talent za arhitekturu i dizajn pokazao je vrlo rano pa je već s 19 godina radio prve projekte, a prije tridesete probio se i na međunarodno tržište.

Danas iza sebe ima niz luksuznih vila, ekskluzivnih interijera, poslovnih prostora i hotelskih projekata, a njegovo ime postalo je sinonim za sofisticirani suvremeni dizajn. Posebno se istaknuo projektiranjem hrvatskog paviljona za EXPO u Dubaiju, koji mu je donio međunarodna priznanja i dodatno učvrstio status jednog od najcjenjenijih regionalnih arhitekata.