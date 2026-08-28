FOTO Zvone je u 'Život na vagi' ušao sa 163 kg, a danas izgleda gotovo neprepoznatljivo...

Zvonimir Pečić bio je jedan od favorita za pobjednika devete sezone 'Života na vagi', a iako nije pobijedio, Zvone je ispunio vlastiti cilj
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Zvonimir Pečić bio je natjecatelj devete sezone showa 'Život na vagi' u koji je ušao s nevjerojatnih 163,9 kilograma te velikom motivacijom za koju su najviše bile zaslužne njegova supruga te kćeri.
| Foto: RTL
Zvonimir Pečić bio je natjecatelj devete sezone showa 'Život na vagi' u koji je ušao s nevjerojatnih 163,9 kilograma te velikom motivacijom za koju su najviše bile zaslužne njegova supruga te kćeri. |
Foto: RTL
Zvonimir Pečić bio je natjecatelj devete sezone showa 'Život na vagi' u koji je ušao s nevjerojatnih 163,9 kilograma te velikom motivacijom za koju su najviše bile zaslužne njegova supruga te kćeri.
| Foto: RTL
Zvone je svojim predanim radom ostvario iznimne rezultate pa je tako 'izgubio' više od 30 kilograma.
| Foto: RTL
Osim po ustrajnosti na treninzima, gledatelji ga pamte i po emotivnim trenucima, od kojih je najzapaženiji bio susret sa suprugom Martinom, koja mu je kroz čitav proces bila najveća podrška.
| Foto: rtl
No, iako je bio jedan od glavnih favorita za pobjedu, njegova sudbina ostanka u showu pripala je u ruke drugih natjecatelja te su ga oni izbacili.
| Foto: Instagram
Otvoreno je govorio i o održavanju forme nakon povratka u svakodnevicu: Nešto se kilograma vratilo, ali primjenjivanjem naučenog počelo se i to sređivati. Nije otišlo van kontrole i nije puno, ali dovoljno da se upali kliker u glavi.
| Foto: rtl
Kondicija koju je stekao u showu danas mu najviše služi u svakodnevnoj igri s kćerkicama koje su mu i dalje najveća snaga i motivacija.
| Foto: RTL
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl