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SJEĆATE LI GA SE?

FOTO Zvone je u 'Život na vagi' ušao sa 163 kg, a danas izgleda gotovo neprepoznatljivo...

Zvonimir Pečić bio je jedan od favorita za pobjednika devete sezone 'Života na vagi', a iako nije pobijedio, Zvone je ispunio vlastiti cilj
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FOTO Zvone je u 'Život na vagi' ušao sa 163 kg, a danas izgleda gotovo neprepoznatljivo...
Zvonimir Pečić bio je natjecatelj devete sezone showa 'Život na vagi' u koji je ušao s nevjerojatnih 163,9 kilograma te velikom motivacijom za koju su najviše bile zaslužne njegova supruga te kćeri. | Foto: RTL
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Zvonimir Pečić bio je natjecatelj devete sezone showa 'Život na vagi' u koji je ušao s nevjerojatnih 163,9 kilograma te velikom motivacijom za koju su najviše bile zaslužne njegova supruga te kćeri. | Foto: RTL
Komentari 1

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