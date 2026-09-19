Smatra da Lara vrlo intenzivno proživljava emocije, što bi njihov odnos moglo dovesti do novih nepredvidivih situacija. Kao jedan od problema vidi i razliku u njihovoj zrelosti
Anthony smatra da je Lara pomalo nezrela: Nisam se još zaljubio, ali mislim da je počelo
Jedna od najpraćenijih 'veza' u Love Island vili svakako je ona između Anthonyja i Lare. On ne skriva da se između njega i Lare razvila određena privlačnost, no istovremeno ima nekoliko razloga za oprez.
Smatra da Lara vrlo intenzivno proživljava emocije, što bi njihov odnos moglo dovesti do novih nepredvidivih situacija. Kao jedan od problema vidi i razliku u njihovoj zrelosti.
- Ne bih rekao da sam se sto posto zaljubio, ali mislim da je počelo. Ona brzo ide od nula do sto, a u razgovorima osjećam da joj nedostaje zrelosti. Znam da nam još treba vremena da vidimo gdje smo - priznao je Anthony bez uljepšavanja.
Situacija u kući dodatno mu otežava cijelu priču. Kaže da se ponekad osjeća izdvojeno zbog podjela među natjecateljima - djevojke uglavnom staju na Larinu stranu, dok dečki podržavaju njega. Ipak, Anthony poručuje da nema namjeru taktizirati ni igrati unaprijed smišljene igre, već želi ostati svoj i pustiti da se situacija razvija prirodno.
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