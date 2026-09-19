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LOVE ISLAND

Anthony smatra da je Lara pomalo nezrela: Nisam se još zaljubio, ali mislim da je počelo

Piše 24sata,
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Anthony smatra da je Lara pomalo nezrela: Nisam se još zaljubio, ali mislim da je počelo
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Foto: Voyo
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Smatra da Lara vrlo intenzivno proživljava emocije, što bi njihov odnos moglo dovesti do novih nepredvidivih situacija. Kao jedan od problema vidi i razliku u njihovoj zrelosti

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Jedna od najpraćenijih 'veza' u Love Island vili svakako je ona između Anthonyja i Lare. On ne skriva da se između njega i Lare razvila određena privlačnost, no istovremeno ima nekoliko razloga za oprez.

Foto: Voyo

Smatra da Lara vrlo intenzivno proživljava emocije, što bi njihov odnos moglo dovesti do novih nepredvidivih situacija. Kao jedan od problema vidi i razliku u njihovoj zrelosti.

- Ne bih rekao da sam se sto posto zaljubio, ali mislim da je počelo. Ona brzo ide od nula do sto, a u razgovorima osjećam da joj nedostaje zrelosti. Znam da nam još treba vremena da vidimo gdje smo - priznao je Anthony bez uljepšavanja.

Foto: Voyo

Situacija u kući dodatno mu otežava cijelu priču. Kaže da se ponekad osjeća izdvojeno zbog podjela među natjecateljima - djevojke uglavnom staju na Larinu stranu, dok dečki podržavaju njega. Ipak, Anthony poručuje da nema namjeru taktizirati ni igrati unaprijed smišljene igre, već želi ostati svoj i pustiti da se situacija razvija prirodno.

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