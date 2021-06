U posljednjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' predstavili su se farmi koji žele sudjelovati u 14. sezoni, a među njima Ante Ćelić (24) iz mjesta Borovci kraj Metkovića.

Privukao je pozornost gledatelja svojom tužnom životnom pričom i kontroverznim izjavama.

- Volim plavuše jer su uvijek bile ludaste, bedaste i zanimljive. Vole sport, atrakcije, gradele i seksati se. Zadnja mi je cura bila plavuša i nadam se da će biti i iduća - ispričao je Ante, koji je po struci instalater grijanja, ali radi kao vozač i sadi sezonsko povrće. U slobodno vrijeme bavi se veslanjem, ide u teretanu, trči, a svira i harmoniku.

Otkrio je da su mu sve lađe potonule kada ga je s 13 godina napustila majka, te tvrdi da otad nisu više u kontaktu.

- To se ne može oprostiti i to ne zaslužuje oprost - izjavio je u emisiji.

Nakon Antinog pojavljivanja u showu, kontaktirala nas je Antina majka Nevenka zbog, kako kaže, njegovog lažnog predstavljanja.

- Jako me povrijedilo kad je rekao da sam ga ostavila kad je imao 13 godina, to je laž. Ostavila sam njegovog oca, a ne njega. Odgojila sam ga, pronašla mu posao u zaštitarskoj firmi, a on se s 20 godina odlučio vratiti svom ocu u Borovce. Ja tu nisam ništa mogla - kaže nam potresena gospođa Nevenka. Tvrdi da Ante laže da nisu u kontaktu, jer se viđaju na obiteljskim okupljanjima i uvijek je tu za njega kad je zatreba.

- Priča kako želi biti otac, a ima dvoje djece koje s različitim djevojkama koje je ostavio. Unuke ne poznajem, ali voljela bih doći do tih cura, jako mi ih je žao, Ante ih uvijek na kraju ostavi - otkrila nam je Ćelićeva majka i dodala kako ne shvaća zašto je njezin sin ispričao tolike laži.

O svemu se oglasila i producentica RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', Marija Jelena Zen.

- Ante se prijavio za sudjelovanje u emisiji regularnim putem te je, kao i svi drugi farmeri, bio upitan za prošle veze, potencijalne brakove i djecu. Pritom je izjavio da iza sebe nema ozbiljnijih veza kao ni djece te da se prijavio u emisiju jer bi želio upoznati ženu s kojom bi jednog dana osnovao obitelj i postao otac. Potpisivanjem ugovora jamčio je za istinitost svojih tvrdnji - objasnila je.

- Tek nakon emitiranja njegovog profila produkciji se javila djevojka koja tvrdi da je majka njegovog djeteta na što nam je Ante odgovorio da nije znao za trudnoću te da nije u kontaktu s majkom djeteta niti s djetetom - dodala je Zen i naglasila da produkcija emisije 'Ljubav je na selu' strogo osuđuje svako zanemarivanje djece te da će Ante, ukoliko se dokaže da doista ima dijete i zanemaruje ga, biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u emisiji.

Čini se da ovaj skandal uopće ne dira Antu, koji na svom Instagram profilu bezbrižno objavljuje fotografije iz teretane. Mještani Metkovića “šuškaju” i kako ima djevojku u Imotskom te kako joj je slupao automobil.