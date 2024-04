Anton nakon 'Braka': Razočaran sam stručnjacima zbog Lovrinih laži. Nikolina? I dalje se čujemo

Show 'Brak na prvu' polako dobiva svoj rasplet. Prošli tjedan na ceremoniji odluke prvi su parovi odlučiti otiči iz sociološkog eksperimenta. Nikolina i Anton nisu 'kliknuli', a Ana i Alen od početka se nisu slagali. Razgovarali smo s parovima koji su napustili show te su nam se osvrnuli na svoje sudjelovanje, otkrili žale li zbog nečega te kakav im je sada ljubavni status. Ni Nikolini ni Antonu nije žao što njihov brak nije uspio. Nikolina nam kaže da je odmah na medenom mjesecu shvatila da Anton nije muškarac za nju iako je dobra osoba i divan prijatelj.

- Nemam što žaliti, oboje smo ušli u eksperiment znajući što se sve može dogoditi i oboje smo preuzeli rizik i nije uspjelo. Bilo je to kockanje za oboje - rekao je Anton.

Od vjenčanja do razvoda, kaže Nikolina, prošlo je manje od mjesec dana, a činilo joj se kao vijek s obzirom na količinu iskustava, spoznaja i divnih ljudi koji su ušetali u njihove života.

- Gledajući sebe kao jedinku, možda nisam još bila spremna otići iz eksperimenta jer iz svakog iskustva u životu nastojim izvući apsolutni maksimum i naučiti što više o sebi - ali činjenica je da u ovom projektu nisam bila samo jedinka nego prije svega partner koji je odlučio napraviti ispravnu stvar prema drugoj osobi koju poštuje. Neupitno je i neosporno da između Antona i mene s obje strane nikad nije postojala želja za ičim više od prijateljstva te nisam vidjela smisao da ostajemo u projektu koji se zove 'Brak na prvu', a ne 'Prijatelji na prvu'. Naš je sociološki eksperiment u ovom projektu došao svom prirodnom kraju i smatram da je to na kraju krajeva bila ispravna odluka za oboje - rekla nam je Nikolina.

Anton kaže da je u 'Braku' bio iskren otpočetka, da je u odnosu s Nikolinom dao onoliko koliko je mogao, a žali što nije bio u potpunosti 'opušten, svoj, blesav'.

- Jednostavno bih se pokušao više zabavljati jer mislim da sam bio ozbiljniji nego inače. Obično sam opušten i kad nas nisu snimali, svi su vidjeli tu moju stranu. Ponašao bih se drugačije, bio bih glasniji i govorio više na engleskom kada bih trebao obraniti sebe ili izraziti neke dublje misli i stavove. Jer na hrvatskom mi ponekad treba dulje da smislim najbolji način kako objasniti nešto. Svi u emisiji znaju da sam izvan kamere bio prilično drugačija osoba. Mislim da mi je trebalo neko vrijeme da se naviknem na neke stvari, ali do tog vremena već smo se pakirali - rekao nam je Anton.

Priznao nam je i da su ga 'stručnjaci razočarali jer su prihvaćali Lovrine laži'. Anton je aludirao na raspravu koja se povela na drugoj zajedničkoj večeri parova. Klara je tada potegnula pitanja je li istina da je Anton izjavio kako njegova televizijska supruga ima 'staru kožu', a tvrdila je kako joj je to ispričao Lovre.

Nikolina na drugu stranu kaže da ništa ne bi mijenjala i da se ne kaje zbog ničega.

- Stojim iza svake svoje riječi, djela i mišljenja, pa i sada kad gledam show i izjave iz jedne druge perspektive od one koja je bila na samim snimanjima. Sve bih napravila isto - objasnila nam je.

Ponosna je, kaže nam, i što je uspjela pokazati da 'netko tko sudjeluje u realityju može zadržati dostojanstvo'.

- Prekrasni komentari i poruke potpunih stranaca kojima sam ovih dana zatrpana i na Instagramu i uživo samo mi dokazuju da sam se ponijela lijepo i ostavila dobar dojam - a sve to samo zato što sam bila svoja te odlučila poštovati osobu pokraj sebe u eksperimentu, njegove strahove, izbore, odluke i karakter... To me čini neizmjerno sretnom, poniznom i prije svega zahvalnom te mi je dodatna potvrda da je ono što nosim u sebi, kao i ono što mogu ponuditi ljudima oko sebe - lijepo i ispravno.

Nikolina za Antona ima samo riječi hvala, a i on za nju.

- Ono što mislim da gledatelji zaboravljaju jest da sam ja imala priliku najbolje upoznati Antona i samim time odgovorno tvrdim i stojim iz svake svoje riječi, a pogotovo iza one obrane kada ga se napadalo da je govorio ružno o meni. Anton je valjda jedina osoba koja u cijelom showu nije rekla nijednu jedinu ružnu riječ o nijednom sudioniku, čak i kada ga se napadalo i kada je mogao svašta reći. Nažalost, to je protumačeno kao slabost i/ili laž i zbog toga mi je baš žao jer on to nije zaslužio - rekla je Nikolina.

- Često se čujemo i vjerujem da ćemo tako i nastaviti. Stvarno se nadam da će pronaći sjajnog partnera koji je zaslužuje i nastaviti postizati uspjeh u poslu - dodao je Anton.

U showu je na Nikolinu 'oko bacio' i Alan. A što kaže Nikolina o njemu?

- Apsolutno ne postoje nikakve iskrice. Nemam dobro mišljenje o Alanu i mislim da se ne ponaša ni kao džentlmen ni kao pravi muškarac. Način kako pristupa eksperimentu i Danijeli, ali i svim ostalim ženama u showu mi je blago rečeno - bljak - rekla je.

I Nikolina i Anton, rekli su nam da su i dalje slobodni.

- Otvoren sam za upoznavanje nekoga, ali to nije nešto o čemu svakodnevno razmišljam. Mislim da ću jednom naletjeti na nekoga i oboje ćemo znati da je to to - zaključio je Anton.