Antonela ljubi Kutlića: 'Često mi piše pjesme i uljepša dan...'

Pjevač i bivši član grupe 'Pravila igre' Marko Kutlić (24) potvrdio je šuškanja i priznao da je već neko vrijeme u vezi s kolegicom Antonelom, Đinđić (23). Ona je javnosti postala poznata zahvaljujući talent showu 'Voice' u kojem se natjecala, ali nije uspjela osvojiti titulu 'najboljeg glasa'.

Foto: Instagram

Prva šuškanja o njihovoj vezi pojavila su se kad su zajedno nastupali u glazbenoj emisiji 'A strana', ali je par tada negirao sve postojeće glasine o navodnoj ljubavi. Sada su odlučili progovoriti o svojoj vezi za koju tvrde da ih je 'u potpunosti promijenila', i kao ljude, ali jednako tako i kao glazbenike.

- Prvo smo bili prijatelji, a pjevanje i stvaranje povezalo nas je na nekoj višoj razini. Budući da smo glazbenici, najbolje se izražavamo glazbom. Nismo dosad govorili o našoj vezi jer nam je lakše predočiti je pjesmom - rekao je Kutlić za Story i potvrdio da su jedno drugome najveća podrška.

Foto: Instagram

- Nitko me ne može razumjeti bolje od Marka i nikada neću moći objasniti neke stvari ljudima koji se ne bave ovim poslom. Pjevanje iziskuje mnogo žrtve, primjerice, česta izbivanja iz kuće, ali on razumije zašto to radim. Razumijem i ja njega. Puno nam je lakše nositi se s teškoćama kada imamo jedno drugoga - potvrdila je u intervjuu i sama Antonela i dodala:

- Volim njegov pokretački duh. Uvijek je pun ideja i spreman za akciju, a ja sam poprilično povučena. Zaslužan je za moju hrabrost da sama počnem stvarati melodije i bavim se autorskim radom. Najvažnije je što je on dobar čovjek i zbog toga ga ljudi vole. Ima zaraznu energiju i ljudi se osjećaju bolje u njegovoj blizini.

Foto: Instagram

- Antonela ima posebnu mirnoću koja je meni potrebna. Dosta sam nemiran i nestrpljiv, a ona je to pretočila u neku moju lijepu osobinu i zato kaže da sam pokretač. Ponekad sam previše nagao i želim da se stvari odvijaju mnogo brže, a ona je moj glas mudrosti i razuma koji me smiri u tim nestrpljivim željama. Dok je nisam upoznao, osjećao sam se kao pola čovjeka. Upotpunjuje me i tek sada se osjećam cijelim - kaže mladi pjevač.

Potvrdili su da su oboje romantične duše, a sitnim gestama pokazuju koliko im je stalo do njihove veze.

Foto: Instagram

- Marko mi je nedavno ostavio ljubavno pismo i ružu. Nisam to očekivala i jako me razveselilo. Često mi zna napisati pjesmu i to mi uvijek uljepša dan - otkrila je Antonela za časopis Story.

Ovo Marku nije prva ozbiljna veza. Nedugo nakon što je krenuo u 'solo' glazbene vode, Kutlić se razveo od supruge Marije, a iz braka s njom ima dva sina - Petra (3) i Pavla (1).

Pratite nas na našem Instagram profilu