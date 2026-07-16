Antonela Roccuzzo posvetila je Messiju objavu nakon utakmice

Messijeva supruga, Antonela Roccuzzo, objavila je na svome Instagram profilu fotografiju slavlja pobjede Argentine nad Engleskom sa svoja tri sina. Svi su nosili dresove argentinske reprezentacije dok su pratili utakmicu na tribinama stadiona Mercedes-Benz u Atlanti, a Antonela je objavila i nekoliko selfieja.

- Hvala Bogu!!! Idemooo Argentina!!!! U finale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - napisala je Antonela u opisu, a objava je u kratkom vremenu skupila čak 2,6 milijuna likeova.

Antonela je i putem Instagram storyja čestitala Messiju objavivši njegovu sliku i emotivnu poruku.

- Nevjerojatan ponos, volim te - napisala je.

Antonela pruža podršku Messiju i reprezentaciji tijekom cijelog turnira, a nakon pobjede nad Egiptom u osmini finala, također je na Instagramu objavila fotografije sa sinovima.

- Idemo Argentina. @leomessi nemam više riječi - napisala je tada Antonela.

Podsjetimo, Messi i Antonela upoznali su se još kao djeca, a svoju vezu započeli su 2005. godine, a svoju ljubav okrunili su brakom 2017. godine i to u svome rodnom gradu Rosariju. Messi ne skriva koliko voli i cijeni svoju suprugu koja mu je najveća podrška.

- Istina je da joj se divim u svemu. Ima toliko sjajnih osobina: kako se nosi sa svakodnevicom, svoj karakter, uvijek je dobre volje i s problemima se suočava na zadivljujući način - rekao je jednom prilikom za svoju suprugu.

Messiju je ovo Svjetsko prvenstvo rekordno jer je s 21 pogotkom postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a rekord od šest nastupa na mundijalima dijeli s Cristianom Ronaldom. Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se u nedjelju, 19. srpnja, na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey.