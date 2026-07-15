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Jesu li prekinuli? Anastasija se kratko oglasila oko Petra, sve je komentirao i 'Savršeni' Karlo

Piše 24sata,
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Jesu li prekinuli? Anastasija se kratko oglasila oko Petra, sve je komentirao i 'Savršeni' Karlo
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Foto: rtl
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Uz Petra, drugi 'Gospodin Savršeni' posljednje sezone showa bio je Karlo Godec, koji je za prokomentirao vijest o prekidu kolege i njegove odabranice

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Par iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog'Petar Rašić i Anastasia Kaleb, više nije zajedno. Iako niti jedno od njih još uvijek nije potvrdilo tu informaciju, njihove društvene mreže daju naslutiti. Naime, 'Savršeni' Petar je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije. 

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Foto: rtl

Anastasia je za Net.hr samo kratko rekla 'zovite i pitajte Petra', no on se još uvijek nije oglasio. 

S druge strane, drugi 'Gospodin Savršeni' posljednje sezone showa bio je Karlo Godec, koji je za Net.hr prokomentirao vijest o prekidu kolege i njegove odabranice.

''Očekivao sam da će doći do prekida, ali ta odluka je na njima. Nisam prije htio komentirati njihov odnos, niti bih ga sada previše komentirao. Ne zanimaju me te priče, imam svoj život i sretan sam'', rekao je Karlo. 

Na pitanje zašto je lajkao objavu na RTL-ovoj stranici koja se odnosi na navodni prekid ljubavne veze, Karlo je kratko prokomentirao. 

''Ja sve lajkam što ima veze s RTL-om'', dodao je za Net.hr. 

Foto: RTL

Na društvenim mrežama se i dalje priča o tom prekidu, pa su tako Petar i Anastasia postali i tema na Redditu, gdje neki korisnici tvrde kako oni već neko vrijeme nisu u vezi, a samo bi se povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže. 

Podsjetimo, Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana. 

Anastasia i Petar zajedno su snimili još jedan show, a riječ je o  'Love Island Adriji', najvećem svjetskom dating showu koji sada stiže u regiju.

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