Antoneli utjelovio Eminema u 'Supertalentu': Ismijavali su me zbog skolioze. Došao sam u inat

Nakon rasplesane skupine iz Splita, na pozornicu 'Supertalenta' je došao Antoneli Mištrafović. On je izveo prve rap stihove u ovoj sezoni. Antoneli, kojemu je umjetničko ime Lenny Fist, došao je u show u inat svima koji su ga nekada zadirkivali zbog drugačijeg hoda koji je posljedica skolioze, a za izvedbu Eminemove pjesme 'Lose Yourself' osvojio je četiri prolazna glasa.

- Još nismo imali repera ove godine i moram priznati da mi je ovo bilo jedno sjajno osvježenje. Repao si kao da to radiš sto godina. Bez obzira na to što to netko tamo negdje ne razumije ili to nije njegov fah, ti moraš to nastaviti raditi dalje jer to radiš sjajno. Puno energije, točan si, moćan si, užasno si kul dok to radiš - rekla je Maja Šuput (43).

Podržao ga je i Davor Bilman poručivši kako je bio izvrstan.

- Sve što si rekao apsolutno sam shvatio s respektom - rekao je.

Antoneli je u najavi kazao kako su ga mnogi zadirkivali zbog bolesti skolioze.

- Odbijali su me svi, ismijavali su me. Samo je jedan bio uz mene cijelu tu osnovnu i još uvijek se družimo, već 16 godina smo najbolji prijatelji. On mi je nosio torbu kako ja nisam baš mogao po stepenicama - rekao je. Antoneliju je u svemu pomogla glazba, a sve što ga je tištilo uvijek je govorio majci.

