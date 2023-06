Antonija Blaće i muž se javili s popularne destinacije: Nedavno su tamo snimljeni 'jezivi' prizori

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće otputovala je u New York sa suprugom Hrvojem Brlečićem.

- Pet ujutro je. Krećemo na put. Gdje idemo? Baš me zanima hoćete li pogoditi - pitala je Antonija svojih više od 200 tisuća obožavatelja na Instagramu, a ubrzo je otkrila destinaciju.

Foto: Instagram

- New York photo dump 1. Dio. Znam da fotke izgledaju random, ali nisu. Ovo je samo djelić onoga što smo obišli u samo dva dana - poručila je simpatična voditeljica pored nekoliko fotografija na kojima je jasno kako sa suprugom uživa punim plućima.

Foto: Instagram

- Ostale fotke su samo naše napaćene noge i oči jer smo u dva i pol dana prošli skoro 100.000 koraka. Padamo s nogu, ali ne damo se, hodamo jer tako se tu živi. Vajbamo. A zašto slika nemam previše, pogotovo ne dobrih, jer svaku okinemo samo u nekom letu. Pa ne ispadnem dobro ni ja ni New York pa bi se trebalo namjestit, a to mi malo bude gubitak vremena. Ali probat ću, sad sam već ušla u ritam pa će biti lakše. Ljubim vas sve - zaključilo je jedno od omiljenih domaćih TV lica.

Foto: SHANNON STAPLETON

Podsjetimo, New York je nedavno bio poprište apokaliptičnih scena zbog loše kvalitete zraka nakon što je dim od šumskih požara u Kanadi krenuo južno. U nekim gradovima kao što je New York je nebo promijenilo boju zbog dima, a stanovnici su ponovno morali nositi maske. Upozorenja zbog loše kvalitete zraka izdale su države New York, Massachusetts i Connecticut, a vlasti su pozvale sve stanovnike da smanje boravak na otvorenom.