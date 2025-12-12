FOTO Nastup pa tulum! Maja i Šime u još jednom izlasku: 'Pali' zagrljaji, nasmiješeno pozirali...

Maja Šuput i Šime Elez su u četvrtak bili u izlasku, a pjevačica je za tu prigodu odabrala srebrnu kombinaciju sa zlatnim detaljima. Prije toga je i nastupila na otvorenju jednog trgovačkog centra
Maja Šuput i Šime Elez ponovno su proveli vrijeme zajedno. Uživali su na jednom tulumu, a Maja je za tu prigodu odabrala srebrnu haljinu te visoke čizme u istoj boji. Posebnu je pažnju privukla zlatnim rukavicama i torbicom koja nalikuje na božićnu kuglicu.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Šime je odabrao bijelu kombinaciju na koju je obukao tamnoplavi sako.
| Foto: Instagram
Pozirali su zagrljeni i nasmijani.
| Foto: Instagram
Prije toga je Maja i nastupila - zapjevala je na otvorenju jednog trgovačkog centra.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Za nastup na otvorenom odjenula je nešto toplije - bijelu dugu bundu.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
