Obavijesti

Galerija

Komentari 4
UŽIVALI ZAJEDNO

FOTO Nastup pa tulum! Maja i Šime u još jednom izlasku: 'Pali' zagrljaji, nasmiješeno pozirali...

Maja Šuput i Šime Elez su u četvrtak bili u izlasku, a pjevačica je za tu prigodu odabrala srebrnu kombinaciju sa zlatnim detaljima. Prije toga je i nastupila na otvorenju jednog trgovačkog centra
FOTO Nastup pa tulum! Maja i Šime u još jednom izlasku: 'Pali' zagrljaji, nasmiješeno pozirali...
Maja Šuput i Šime Elez ponovno su proveli vrijeme zajedno. Uživali su na jednom tulumu, a Maja je za tu prigodu odabrala srebrnu haljinu te visoke čizme u istoj boji. Posebnu je pažnju privukla zlatnim rukavicama i torbicom koja nalikuje na božićnu kuglicu.  | Foto: Instagram
1/23
Maja Šuput i Šime Elez ponovno su proveli vrijeme zajedno. Uživali su na jednom tulumu, a Maja je za tu prigodu odabrala srebrnu haljinu te visoke čizme u istoj boji. Posebnu je pažnju privukla zlatnim rukavicama i torbicom koja nalikuje na božićnu kuglicu.  | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025