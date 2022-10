Antonija Dora Pleško nova je voditeljica u 'Zvijezde pjevaju': Djevojko, ti si multitalentirana

Antonija Dora Pleško preuzela je ulogu voditeljice na HRT-u koja se javlja iza kulisa u popularnom showu 'Zvijezde pjevaju'.

Uz to, Splićanka se javila i u novom vlogu 'Behind the scenes' u kojem je korisnike društvenih mreža provela po režiji, ali se i popela 10 metara iznad pozornice u studiju Anton Marti na Prisavlju pa pokazala kako ona izgleda iz ptičje perspektive.

- Sva se tresem, ali želim vam ovo pokazati - rekla je i nagnula kameru preko zaštitne ograde.

Snimajući režiju Antonija Dora popričala je i s urednicom emisije Uršulom Tolj.

- Najljepše je kada ta sreća, zajedništvo i veselje dopre do ljudi i kada nam oni to javljaju, nema ljepše - rekla je urednica u vlogu.

Nakon druge emitirane emisije u subotu 15. listopada, gledatelji su na društvenim mrežama javno komentirali da uloga voditeljice Antoniji Dori Pleško dobro stoji.

- Bila je jako zabavna i simpatična; Super; Bravo; Antonia Dora multitalent. Odlična i kao voditeljica - pisali su.

Podsjetimo, Antonia Dora Pleško široj javnosti postala je poznata u 2009. godini nakon nastupa u 'Supertalentu'. Tada 11-godišnja Splićanka glasom je osvojila publiku.

Pleško je neko vrijeme nestala s glazbene scene i posvetila se školovanju, a u 'Supertalent' vratila se kao natjecateljica osam godina kasnije. Za svoju izvedbu tada je dobila zlatni gumb.

Pjevačica, a sada i voditeljica, dosad je izdala šest samostalnih pjesama.

