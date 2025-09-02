Obavijesti

Show

Komentari 0
'ŽIVOT NA VAGI'

Antonija i Ivica ponovno će stati na vagu: Velika šansa je to, ove godine me pere veća nervoza...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Antonija i Ivica ponovno će stati na vagu: Velika šansa je to, ove godine me pere veća nervoza...
6
Foto: RTL

U novoj epizodi gledatelje očekuju nastavci emotivnih ispovijedi, a stiže i jedno novo pravilo koje sve mijenja - prvi put u 'Životu na vagi' o sudbini kandidata odlučuje isključivo crvena linija

U prošloj epizodi 'Života na vagi', krenulo je prvo veliko vaganje devete sezone i kandidati su pokazali koliko su spremni otvoreno pričati o svojim životima, borbama i motivacijama. Od mladih ljudi koji žele biti bolji primjer drugima, preko roditelja koji žele djeci pokazati zdraviji put, pa sve do onih koji su odlučili jednom zauvijek prekinuti s lošim navikama - svaka je priča bila dirljiva.

Foto: rtl

U novoj epizodi gledatelje očekuju nastavci emotivnih ispovijedi, a stiže i jedno novo pravilo koje sve mijenja - prvi put u 'Životu na vagi' o sudbini kandidata odlučuje isključivo crvena linija. To znači da kući ide onaj koji na vaganju bude imao najslabiji rezultat.

- To je najpošteniji način. Ne može nitko nikome zamjeriti nešto. Neka se trudi tko koliko može i neka rezultat pokaže svoje 'kako si se trudio, tako će i biti, najpoštenija igra' - rekao je Ivica iz osme sezone showa koji je spreman za vaganje, baš kao i Antonija!

Foto: RTL

No imaju jedan uvjet za ulazak u 'Život na vagi' prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone; Antonija 167,5, a Ivica 189,8 kilograma! Pričat će o tome kako im je bilo vani nakon showa, što je s njihovim zdravljem, hoće li ponovno imati imunitet.

- Pere me veća nervoza nego prošle godine zato što sve znam, a ne znam što me čeka - rekla je Antonija, na što se nadovezao i Ivica.

- Ipak je to druga prilika, velika šansa i zahvalan sam na toj šansi i dat ću sve od sebe da to iskoristim - prokomentirao je Ivica.

NAPETI POČETAK FOTO Nova sezona, novi izazovi u 'Životu na vagi': 'Znam da je teško prihvatiti moj stil života'
FOTO Nova sezona, novi izazovi u 'Životu na vagi': 'Znam da je teško prihvatiti moj stil života'

Kako su prošli Antonija i Ivica te koliko s koliko se kilograma bore ostali kandidati - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula
EMOTIVNO U ŠIBENIKU

Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

Lu Dedić obratila se publici na koncertu u Šibeniku posvećenom Gabi i Matiji
Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'
LJUBAV CVJETA

Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'

Voditeljica je na svojim društvenim mrežama podijelila romantične fotografije s glazbenikom Antonijem Marićem. Inače, par se upoznao 2021. godine u popularnom showu 'Superpar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025