Antonija iz 'Ljubavi na selu' bila u 'Večeri', obožava jesti puževe: Volim ih još od osnovne škole

Primijetila sam da se većinom stara generacija prijavljuje u emisiju pa sam željela pokazati da i mi mlađi znamo kuhati, rekla je na početku svog nastupa u 'Večeri za 5 na selu' Antonija Embreuš iz Donjeg Vidovca, kojoj nastup pred kamerama nije stran, gledatelji su je prošle sezone mogli gledati u showu 'Ljubav je na selu' gdje je stigla kao "zlatna djevojka" farmera Tomislava Skejića. Kandidatkinja je ekipi pripremila neobičnu večeru, koja nije baš svima odgovarala i zbog koje je na kraju završila na posljednjem mjestu. Kroz razgovor Antonija nam je otkrila sve pojedinosti oko svog sudjelovanja u kulinarskom showu.

- U 'Večeru za 5 na selu' sam se prijavila zato što mi se više puta dogodilo, kada bih nešto kuhala i stavila na društvene mreže 'story', komentari bi uglavnom bili: Tko to kuha?! Pa, naravno ja! Moje bi prijateljice uvijek hvalile moja jela i govorile da su vrlo ukusna. Brat bi mi uvijek rekao jako fino, preukusno, ali nije baš profesionalno'. Tako sam odlučila da moja jela koja su ukusna ne budu samo ukusna nego i lijepa za oko - govori nam Antonija, koja je goste iznenadila puževima za predjelo i kunićem za glavno jelo.

- Razmišljala sam što da kuham, mora biti nešto što se ne jede baš svaki dan. Za predjelo pašteta od tune? Klasika, svatko to radi. Ne, treba biti nešto što nije klasično. Oh, da, puževi. Mljac - objašnjava Antonija, koja je puževe prvi put probala u šestom razredu osnovne škole, kada ih je pripremio njezin otac, i odmah su joj se svidjeli. Uz oca ih je i ona naučila pripremati, no imala je problem to što nisu izgledali lijepo na tanjuru. A kako je to promijenila?

- Nakon vatrogasnog natjecanja otišla sam u jedan vrhunski restoran tako s majicom s vatrogasnim grbom dolazim pred kuhinju i kažem: „Nisam došla ništa gasiti, došla sam pitati ako mogu na kratku praksu kako savršeno pripremiti i dekorirati puževe.“ Šef kuhinje, ujedno i vlasnik restorana, odmah mi je dobacio pregaču i rekao da uđem u kuhinju. Kad sam izašla iz kuhinje, bila sam presretna jer sam znala da sam usavršila sve da puževi ispadnu savršeni.

Oko glavnog jela Antonija se, kaže, nije puno dvoumila, znala je da će to biti kunić jer joj je to najukusnije meso. A tako joj je bilo i s desertom, odlučila se za kolač koji često radi. Panika ju je uhvatila tek kada je upoznala konkurenciju.

- Shvatila sam da sam najmlađa i počela sam sumnjati u sebe zato što sam svjesna da se iskustvo može steći samo godinama - kaže Antonija. Što se tiče ocjenjivanja, smatra da nije bilo kalkulacija, a ona sama ne bi promijenila niti jednu ocjenu.

- Zadovoljna sam svojim nastupom zato što su i moji roditelji zadovoljni i ponosni, a to mi je najvažnije. Promijenila bih jedino tu sumnju u samu sebe dok nisam upoznala ostale kandidate. Ta me sumnja koštala moje energije i moje dobre volje tijekom mog dana kuhanja. Prevladali su sumnja, strah i trema, što se i dalo primijetiti - priča nam. A je li se u međuvremenu pojavila ljubav u njezinom životu?

- Upoznala sam krasnog dečka, ali kako je to bilo tek nedavno, ne želim unaprijed donositi neke zaključke pa ću samo reći - vidjet ću jesu li nam putevi isti.

