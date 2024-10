Antonija Mišura više ne izgleda ovako! Naša lijepa sportašica odlučila se za 'malu promjenu'

Bivša šibenska košarkašica Antonija Mišura Sandrić jedna je od najpoznatijih plavuša u Hrvatskoj, a na Instagramu je pokazala da se sad odlučila za promjenu.

Iz prepoznatljive plave kose prešla je u smeđu.

- Jeste li spremni za jednu malu promjenu? Dala sam se u ruke curama iz frizerskog salona i odlučile smo napraviti jedan autumn look. Pišite kako vam se sviđa promjena - napisala je.

Foto: Instagram

Izazvala je niz pozitivnih reakcije, a pratiteljice su joj pisale: 'Na lijepoj ženi sve lijepo stoji'.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da joj plava boja kose najbolje stoji.

Američki portal Bleacher Report ju je 2012. godine proglasio najljepšom natjecateljicom na Olimpijskim igrama u Londonu. Komplimente za izgled dobiva i danas pa su ju neki portali već nominirali za najljepšu Hrvaticu u 2023. godini.

- Iskreno, ne pratim baš to. Kao i svakoj ženi, lijepa riječ je dobrodošla. Nisam uopće znala za nominaciju ove godine. To je bilo davno kad sam ja to osvajala - priznala nam je u intervjuu krajem prošle godine.

Foto: Privatni album

Aktivna je na društvenim mrežama, ali je ostala aktivna i kad je riječ o njenoj prvoj ljubavi - sportu.

- Bez sporta ne mogu. Košarku ne igram jer je teško iskombinirati da se skupim s ekipom i odigramo basket. Ali idem u teretanu, trčim. Toga se nikad ne bih mogla odreći. Osjećaš se zdravijeg duha i gušt mi je - priznaje nam Antonija koja je svoju košarkašku karijeru započela 2005. godine.

Od 2015. godine u braku je s Markom Sandrićem s kojim ima kćer i sina.

Foto: Instagram/Antonija Mišura