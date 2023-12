Antonija Mišura o blagdanima u svom domu, djeci, košarci: 'Sad mi odgovara šibenska laganica'

Bivša košarkašica i po mnogima jedna od najljepših Hrvatica Antonija Mišura-Sandrić (35) podijelila je s nama blagdansku atmosferu u svom šibenskom domu. Nakon završetka košarkaške karijere, u potpunosti je posvećena trogodišnjoj kćeri Tari i jednogodišnjem sinčiću Noelu.

Radosti u njihovom domu nikad ne nedostaje, a posebice u blagdansko vrijeme.

Dom ukrasi već 1. prosinca

- Nisam uspjela izdržati pa sam i ove godine već 1.12. sve ukrasila. To mi je nešto najljepše, taj ugođaj i toplina. Svake godine volim promijeniti ukrase. Sada sam se bazirala na nešto zlatno, crnom zeleno. U pozadini su mi stalno domaće i strane božićne pjesme. Sjećam se kad sam igrala košarku u Poljskoj, jelka mi je do 1.4. stajala. To mi je davalo neku toplinu jer sam tamo bila sama - priča nam Antonija.

Foto: Privatni album

Božićnu kupnju nerijetko ostavljamo za posljednje dane pred sam Božić, a simpatična Šibenčanka priznaje da je i ona jedna od takvih.

- Pripremim jedan dio pa s drugim kasnim. Imam dvije sestre i njihovu djecu pa svakom treba neku sitnicu. Djeci ne možeš odoljeti kad su pokloni u pitanju. Sinčić je još mali i ne kuži to, ali zato Tara ima zahtjeve. Ona bi svašta nešto. Samo djetetu ne treba nagomilavati svega, to brzo iskoriste.

'Kolače uglavnom kupim, nisam od kužine'

Sinonimi za Božić, osim darova, jesu kolači i torte. Antonija priznaje da ih voli jesti, ali ne i spremati.

- Nisam baš od kužine. Svatko tko me poznaje znat će da nisam ja spremala. Jedino što svake godine s Tarom volim peći suhe kolače. Ona uživa to s kalupićima izrađivati - priznaje i dodaje da uglavnom kupi gotove kolače.

Foto: Privatni album

S djecom i suprugom Markom svake godine ide na tradicionalni ručak kod svojih roditelja na selo. Tamo dođu i njezine seke sa svojim obiteljima i zajedno uživaju u blagdanskom ugođaju.

- To je tradicija da se svi okupimo. Ćaća napravi teletinu ispod peke, sarme i juhe. Svašta bude, ali najvažnije je da smo skupa - govori Mišura.

Foto: Privatni album

U blagdansko vrijeme voli pogledati kultne božićne filmove, ali kaže da to gledanje ne potraje čitavih 90 ili 120 minuta filma.

- Djeca su još relativno mala pa pogledaju 10 minuta i dalje nemaju koncentraciju. Taj film započne i vrlo brzo nam završi. Više budu neki crtani pa koliko-toliko to pogledaju.

Foto: Privatni album

'Tara obožava klizanje'

Zato puno vremena vole provesti na klizanju i šibenskom adventu.

- Tara obožava ići na klizanje onda idem s njom. Noel je još mali pa ću s njim dogodine. Ali volimo prošetati, otići na fritule, pogledati božićne predstave u 'Arsenu'. To je lijep ugođaj - priča nam Antonija i kaže da se nakon Nove godine nada obiteljskom izletu u neku snježnu idilu bliže Šibeniku da djeca malo uživaju u snježnim radostima.

Foto: Privatni album

Antonija ima idiličan Instagram profil na kojem dijeli razne obiteljske trenutke, večere s prijateljicama i za nju dragu joj modu. Ponekad se dogodi da Tara i ona imaju iste modne kombinacije.

- Ne bi vjerovao, ali ne oduzme previše vremena. Ja to sve brzinski napravim. Uživam u modi, ali nisam opterećena s tim da se moramo isto obući. Kad se potrefi da su nam slične kombinacije, volim spojiti outfite da budu isti - priznaje Antonija kojoj je inspiracija sve oko nje.

Foto: Privatni album

- Volim potražiti ideje i na Pinterestu, tamo i za interijere pogledam. Naravno, i na Instagramu vidim dosta toga, ali nikad neću iskopirati nekog od glave do pete. Super mi je kad dobiješ ideju od nekoga i kad se taj netko ne ljuti jer ima ljudi koji neće reći gdje su nešto kupili. Ja svojim curama uvijek otvoreno kažem pa tako i ja pitam ako mi se nešto dopada - iskreno će Mišura.

Uživa na Instagramu

Nekadašnja uspješna košarkašica na Instagramu ima gotovo 30.000 pratitelja. Njezin feed je savršeno osmišljen i 'sve je na svome mjestu'.

- Prilagodila sam nijanse i tonove da se uklapaju. To su uglavnom zemljani, lagani, topli tonovi koje inače koristim i u životu pa se lako uklapaju u feed. Nađe se ponekad da neka boja malo iskoči, ali su to uglavnom bež, sivo, bijelo, smeđe...

Upitali smo ju oduzima li joj previše vremena poziranje i uređivanje fotografija.

- Ovisi, ali uglavnom mi ne oduzima previše vremena. Rekao bi čovjek 'fotogeničnost' (haha), brzo ispadne dobro. U miru, kada djeca zaspu, izaberem one koje ću objaviti.

Foto: Privatni album

Jedna od najljepših Hrvatica

Američki portal Bleacher Report ju je 2012. godine proglasio najljepšom natjecateljicom na Olimpijskim igrama u Londonu, na kojima je osvojila zlatnu medalju. Komplimente za izgled dobiva i danas pa su ju neki portali već nominirali za najljepšu Hrvaticu u 2023. godini.

- Iskreno, ne pratim baš to. Kao i svakoj ženi, lijepa riječ je dobrodošla. Nisam uopće znala za nominaciju ove godine. To je bilo davno kad sam ja to osvajala - priznaje nam.

Aktivna je na društvenim mrežama, ali je ostala aktivna i kad je riječ o njenoj prvoj ljubavi - sportu.

- Bez sporta ne mogu. Košarku ne igram jer je teško iskombinirati da se skupim s ekipom i odigramo basket. Ali idem u teretanu, trčim. Toga se nikad ne bih mogla odreći. Osjećaš se zdravijeg duha i gušt mi je - priznaje nam Antonija koja je svoju košarkašku karijeru započela 2005. godine.

Foto: Privatni album

- Cijeli život mi je bila košarka. Od 10. godine pa idućih 20 godina samo to. Meni su svi prijatelji iz sporta. Voljela bih djeci prenijeti taj sportski duh. Ne trebaju biti uspješni, nego čisto da se bave njime. Uz sport prija sazreš i imaš zdraviji život. To mi je broj jedan.

'Zovu me da se vratim košarci'

Govori nam da i dalje ima pozive da se vrati košarci, ali trenutno ne može odvojiti dovoljno vremena za profesionalno bavljenje.

- Imala sam poziva za igrati, itekako. Moj trener iz Šibenika stalno zove da dođem. Što se tiče mene i fizike, sigurno bih mogla i zaželim se toga. Ali mislim da bi bila previše rastrgana uz dvoje djece. Draže mi je sjesti s njima i provesti s njima dan. Moje vrijeme je bilo, tako da neka mladi igraju.

Košarka ju je, na neki način, spojila i sa suprugom Markom Sandrićem, koji se također profesionalno bavio njome.

- Mi smo kao djeca živjeli na 100 metara udaljenosti i igrali košarku jedno protiv drugoga. Tako da su nas spojili kvart i košarka. Nismo mogli pobjeći - kaže nam Mišura koja je sa Sandrićem u braku od 2015. godine.

Za razliku od supruge, Marko ne voli mreže

U međuvremenu su dobili dvoje djece i uživaju u mirnom životu. Antonija nam priznaje da se odlično slažu, ali u jednoj stvari su različiti.

- On nije aktivan na društvenim mrežama. Nije taj tip. U tome smo totalno drugačiji.

Foto: Instagram/Antonija Mišura

Oboje vole dalmatinsku 'fjaku'. Mišura nam priznaje da joj odgovara način života u Šibeniku.

- Meni odgovara laganica. Volim otići na večeru s curama, lagano sve. Rijetko idem u neke lude provode i izlaske. Dobro dođe ponekad. Ali, volim Šibenik i njegovu klimu i ljeti i zimi. Volim taj mir i tišinu zimi, to meni odgovara. I nema previše kiše i magle, to ne volim - zaključila je Antonija.