Antonija Šola: Politika nije posao, to radim za svoj kraj

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 7 min
Foto: EMANUEL MANCHY PHOTOGRAPHY/PROMO

Autorica velikih hitova Toše Proeskog, Nine Badrić, Crvene jabuke... ušla je u politiku kako bi pokušala pomoći sumještanima. 'Postajem vaš glas', poručila im je Šola

Pjevačica, kantautorica te autorica mnogih hitova na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni, Antonija Šola, svestrana je umjetnica koja je nepresušan izvor ideja, a u lipnju ove godine pohvalila se pratiteljima na društvenim mrežama da je postala vijećnica u Općini Brdovec.

