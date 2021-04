Košarkašica Antonia Mišura Sandrić (32) otkrila je da su joj nedavno hakirali Instagram profil.

- Vratila sam se - započela je svoju objavu najljepša hrvatska košarkašica.

- Vraćam se s osmijehom, jer sam baš tako zadnji put i zabilježena na mom profilu, bio je rođendan moje sestre i bio je divan i prekrasan dan, dan za poželjeti. Kada sam došla kući i objavila predivne slike s rođendana, dobila sam poruku u DM, koja mi je vjerovali ili ne preko noći promijenila moj veseli duh. Svi koji me znaju, znat će da sam uvijek nasmijana i vesela, a od subote u noći pa sve do prije par sati na mom licu vladao je samo strah i zabrinutost. Hakirali su moj profil - otkrila je.

- Dio mog života kojeg sam dijelila ovdje s vama dragi moji je na ovom profilu, kako od sportskih uspjeha, svog običnog života, pa do trenutka kad sam život zamijenila u ulogu majke i dobila svoju curicu. Sve je to nestalo u trenu, doslovno preko noći mi je netko ukrao identitet - opisala je strašan događaj.

- Ne možete niti zamisliti osjećaj nemoći i tuge koji je strašan, znati da netko drugi vlada vašim životom je stravičan, tražiš pomoć na sve strane. Nisam vjerovala da će se to upravo meni dogoditi, možda sam čak pomalo i neozbiljno shvaćala da moram misliti kako puno bolje zaštititi svoj profil i puno bolje i pametnije donositi odluke, ali eto život nas svakim danom uči i dobromu i lošem - rekla je.

- Tek sad sam shvatila koliko mi znači ova mala zajednica Vas dragi ljudi,koliko zapravo mi fali podijeliti sve s vama, koliko zapravo mi fali vidjeti objave prijatelja, pa i ljudi koje sam upoznala preko ove zajednice. Jednostavno se povežeš sa svima, sve to postane dio tvog života. Zato hvala vam svima tko god je dao bilo kakvu informaciju, tko god je pomagao na bilo koji način, porukom podrške pozivom.... Hvala do neba dobri ljudi - zaključila je te zahvalila Neveni Rendeli i influencerici Lidiji Lešić, koje su se i same susrele s hakiranjem.