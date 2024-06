Antonio (13) je glazbeno čudo od djeteta, prošao je u finale prestižnog svjetskog natjecanja

Trinaestogodišnji violinist Antonio Šarić iz Mostara ušao je u finale velikog Piccolo Violino Magico 2024. natjecanja koje se održava u Italiji od 1. do 7. srpnja 2024. godine. Mostarsko čudo od djeteta, kako ga već nazivaju, učenik je Muzičke škole I. i II. stupnja u Mostaru, u klasi profesorice Ane Pranjković. Svirao je uz simfonijski orkestar, imao nekoliko solističkih koncerata, dobitnik je nagrada, a profesori koji su s njim surađivali predviđaju mu blistavu karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:16 Antonio je glazbeno čudo od djeteta, prošao je u finale prestižnog svjetskog natjecanja | Video: 24sata/Denis Kapetanović/Pixsell

- Sviram violinu šest godina, a odabrao sam taj instrument zbog svoje sestre koja je svirala violinu, pa sam od nje vidio, probao i tako sam počeo. Violinu nije lako svirati, mislim da je to jedan od težih instrumenata. Ako se spremam za neki veliki koncert ili natjecanje onda vježbam barem tri sata dnevno, a inače najmanje dva sata - govori nam simpatični dječak koji će se na prestižnom natjecanju naći rame uz rame s mladim glazbenicima iz Japana, Amerike, Njemačke, Francuske, Kine, Italije, Švicarske...

Natjecanje za male virtuoze

- Natjecanje se sastoji od tri kruga i predselekcije za koju se šalje videozapis. Nakon predselekcije 15 do 16 djece iz cijelog svijeta prolazi u prvi krug natjecanja, a ostalih desetak se u Italiji bori za prolaz dalje. To je natjecanje dosta jako s obzirom na to da dolaze djeca iz čitavog svijeta. Mislim da su najveći konkurenti iz Kine i Japana, oni su dosta napredniji od ostali i većina ih super svira -priča Antonio.

Antonio je glazbeno čudo od djeteta, prošao je u finale prestižnog svjetskog natjecanja | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Za natjecanje se pripremao dosta dugo. Natjecanja je u više etapa, a u svakoj etapi se svira neki drugi program. Antonio je prethodno morao poslati tri video snimke, jedno virtuozno djelo i dvije etide.

Antonio 30. lipnja treba biti u Italiji gdje će imati probu s orkestrom jer je natjecanje koncipirano tako da kandidati sviraju s orkestrom. Propozicije su: jedan Vivaldijev koncert, Mozartov, zadane virtuozne skladbe, jedan Perpetuum mobile, neki od velikih romantičnih koncerata, zadano djelo za dvije violine i za bis djelo za solo violinu.

- Vivaldija sam dosta svirao. Odsvirao sam i "Četiri godišnja doba", ali ne mogu ga odvojiti kao najdražeg zato što smatram da ima još puno dobrih skladatelja - kaže Antonio koji najviše voli romantizam.

Sa simfonijskim orkestrom prvi put svirao sa samo osam godina

Prvi put je svirao sa Simfonijskim orkestrom Mostar na svoj 8. rođendan. Tada je shvatio da je sviranje violine ono što želi raditi u životu.

- Najdraži koncert u mojoj karijeri je Vivaldijeva ”Četiri godišnja doba". Tada sam odsvirao cijeli ciklus. Publika je bila oduševljena što je meni jako važno kad sviram, dakle da ja uživam i da se publici svidi to što sam izveo. Taj mi je koncert baš drag i ponosan sam - rekao je mladi glazbenik koji uz sviranje i školske obaveze još pronađe slobodnog vremena za prijatelje i druženje.