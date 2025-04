Matija Cvek: Ne sviđa mi se baš pjesma Marka Bošnjaka. Duet s Thompsonom? Nema šanse...

Mladi pjevač Matija Cvek gostovao je u emisiji Show2 Večernjeg lista gdje je komentirao i ovogodišnjeg predstavnika Hrvatske na Eurosongu, Marka Bošnjaka koji će zapjevati u Baselu 'Poison Cake'.

Foto: PROMO

- Poslušao sam, ali ja nisam fan Eurosonga. Prvenstveno nisam fan kamera i svjetla. Mnogi me pitaju 'kad ćeš ići', a ja neću ići jer se ne osjećam ugodno. Ja se osjećam ugodno na bini pred ljudima kojima pjevam, kada radimo pjesme i sve je to moja sigurna zona. Svatko tko se odluči na to za mene je 'faca'. Marko odlično pjeva, pjesma nešto nije po mom guštu, ali budući da je to stvarno tamo zadnjih godina show, mislim da je pjesma prigodna - kazao je Cvek.

U intervjuu je otkrio i cijenu svog nastupa jer je poznat po brojnim gažama na različitim događajima.

- Ne znam, to varira. Između šest i osam tisuća eura, a traje oko dva sata. No, mene uvijek malo ponese pa traje prema dva i pol do tri sata - otkrio je cijenu svog nastupa.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Prokomentirao je i fenomen Marka Perkovića Thompsona koji će ovog srpnja nastupiti pred pola milijuna ljudi na Hipodromu, ali na tom koncertu neće biti Cveka. Tvrdi da odlazi u Englesku na drugi koncert koji pokazuje glazbu kakvu on sluša.

- 5. srpnja idem na koncert Steve Wondera u Manchester, meni je to san snova da ga vidim, a i misli da je to dovoljno dobar pokazatelj da je to glazba koja mene zanima - rekao je.

Vodice: Thompson nastupio kao gost CMC Festivala | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Do zajedničkog dueta Matije i Thompsona neće doći.

- To je jedan nemogući scenarij i ja to nikako ne vidim, mislim da bi to bilo smiješno - odgovorio je.