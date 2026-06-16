Anya Taylor-Joy glumi vilenjaka u nastavku popularne trilogije

Mlada i uspješna glumica Anya Taylor-Joy dobila je ulogu u novom nastavku planetarno popularne franšize Gospodar prstenova. U nadolazećem filmu 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum', mlada Anya glumit će Seren, novi lik stvoren za film u režiji Andyja Serkisa, koji se ujedno vraća ulozi Golluma.

Kako piše Collider, radnja filma pratit će Aragornovu potragu za Gollumom, koja se odvija prije događaja iz prvog filma 'Prstenova družina', nakon što Gandalf posumnja da Bilbov prsten mogao biti mnogo opasniji nego što se isprva činilo. Prema Tolkienovoj priči, Aragorn na kraju uspijeva uhvatiti Golluma i dovesti ga vilenjacima u Mrku šumu, gdje ga drže u zatočeništvu sve do njegova bijega. Iako je riječ o sporednoj radnji u romanima, upravo taj događaj ima važne posljedice za kasniji tijek Rata za Prsten.

Film režira Andy Serkis prema scenariju koji potpisuju Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Producenti filma su Peter Jackson, Walsh i Boyens, a 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' na veliko platno trebao bi stići 17. prosinca 2027. godine.

Foto: Danny Moloshok

Podsjetimo, Anya Taylor-Joy najpoznatije uloge imala je u filmovima 'Sjevernjak', 'Menu', 'Furiosa: Pobješnjeli Max saga' te u popularnoj seriji 'Damin gambit'. Također je ostvarila uspješnu glasovnu ulogu kao Princeza Peach u animiranom hitu 'Super Mario Bros. Film', a uskoro će se pojaviti i u filmu 'Dina: Drugi dio'.