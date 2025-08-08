Obavijesti

LEGENDARNI FINCI PLUS+

Apocalyptica stiže u Opatiju! Za 24sata otkrili: 'Idealno je svirati Metallicu na violončelu...'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Filip Grzincic

Apocalyptica je nastala u učionici naše glazbene škole - pili smo pivo i svirali pjesme koje volimo, otkrili su nam iz benda

Na ljetnoj pozornici u Opatiji Apocalyptica će publici 23. kolovoza ponuditi izvedbu svojih obrada pjesama Metallice u jedinstvenoj kombinaciji klasične glazbe i heavy metala. Finski bend objavio je dosad pet albuma. Glazbi Metallice vraćaju se s projektom “Plays Metallica”...

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Kći Hulka Hogana nije došla na njegov sprovod. Objasnila zašto
PREMINUO U 72. GODINI

Kći Hulka Hogana nije došla na njegov sprovod. Objasnila zašto

Hulk Hogan preminuo je krajem srpnja, a pokopan u utorak. Na sprovodu na Floridi okupila se njegova obitelj i najbliži prijatelji, no njegova kći Brooke nije došla. Sada se oglasila na mrežama i objasnila zašto
Ana Uršula Najev zapjevala na vjenčanju kolega iz 'Kumova': Objavila je i snimku izvedbe
'BILA JE TO ČAST'

Ana Uršula Najev zapjevala na vjenčanju kolega iz 'Kumova': Objavila je i snimku izvedbe

Ana Uršula Najev otpjevala je pjesmu 'Hallelujah' na vjenčanju Jagode Kumrić i Konstantina Haaga, svojih prijatelja i kolega iz serije 'Kumovi'. Na društvenim mrežama objavila je snimku i emotivnu poruku...

