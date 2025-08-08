Apocalyptica je nastala u učionici naše glazbene škole - pili smo pivo i svirali pjesme koje volimo, otkrili su nam iz benda
LEGENDARNI FINCI PLUS+
Apocalyptica stiže u Opatiju! Za 24sata otkrili: 'Idealno je svirati Metallicu na violončelu...'
Na ljetnoj pozornici u Opatiji Apocalyptica će publici 23. kolovoza ponuditi izvedbu svojih obrada pjesama Metallice u jedinstvenoj kombinaciji klasične glazbe i heavy metala. Finski bend objavio je dosad pet albuma. Glazbi Metallice vraćaju se s projektom “Plays Metallica”...
