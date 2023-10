Aquarius će opet biti centar hip-hop kulture: 30 godina rada kluba obilježit će Non Phixion...

U godini kad hip-hop slavi 50. rođendan, organizacija Blackout Hip Hop se u punoj snazi vraća u prostore zagrebačkog hrama hip-hopa, klub Aquarius, proslaviti 30 godina rada te dovode legendarna imena s američke scene - Souls Of Mischief i Non Phixion. Najava je to slavljeničke večeri 28. listopada u zagrebačkom klubu.

Nakon rođenja radijske emisije 'Blackout' 1993. godine na nekadašnjem Radiju 1 i kasnijeg angažmana na Radiju 101, entuzijasti Phat Phillie (Filip Ivelja) i DJ Frx (Kristijan Frković) kreirali su temelje za ozbiljan razvoj i progres hip-hop kulture, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji.

Foto: PROMO

Blackout je i dalje aktivan, prije svega kao organizator hip-hop evenata u Zagrebu i regiji. Ta duga tradicija koncerata u našu je zemlju dovela imena kao što su Big L, O.C., Busta Rhymes, Redman i Method Man, Wu-Tang, DJ Premier, DJ Jazzy Jeff, De La Soul…, od kojih je većina održana baš u klubu Aquarius.

Kalifornijska grupa Souls Of Mischief svoj prodor na scenu obilježila je 1993. godine albumom '93 'til Infinity'. Unatoč tad enormnoj popularnosti G-Funk pravca, ova grupa iz Oaklanda uspjela je singlom '93 'till Infinity' probiti put do Billboardove ljestvice Hot 100.

Druga grupa s internacionalnog rostera, Non Phixion (Ill Bill, DJ Eclipse, Goretex i Sabac Red), dolazi iz New Yorka. Karijeru su službeno započeli 1995. godine na ulicama Brooklyna izbacivši single 'Legacy', kojim su u underground krugovima, ali i na nacionalnom nivou, zadobili popriličnu pozornost...