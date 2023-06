EXIT zaokružio program za 50. godišnjicu hip hopa: Wu-Tang Clan i reperi iz cijelog svijeta...

EXIT je kompletirao zvjezdanu postavu s više od 60 izvođača za veliku proslavu 50. rođendana hip hopa! Uz legendarni rap bend Wu-Tang Clan, stiže nevjerojatni hardcore hip hop dvojac Onyx, zatim regionalna trap kraljica Senidah i sjajna internacionalna i regionalna ekipa za najjače rime na festivalu! Glavnu pozornicu u subotu, 8. srpnja, preuzet će moćni all female program, koji predstavljaju Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt.

Nedjelja, 9. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi je rezervirana za Wu-Tang Clan, čiji će nastup biti prava poslastica za sve fanove hip hopa. Uz proslavu 50. rođendana čitave kulture, Wu-Tang će obilježiti i važnu obljetnicu, 30 godina od debitantskog albuma 'Enter the Wu-Tang (36 Chambers)', kojim su se pojavili na sceni, a zatim je i promijenili zauvijek.

Prije toga Tvrđavom će odjeknuti #Blackout30 Showcase, koji će povesti velikani s njujorške hip hop scene Onyx, zatim osnivač Blackout hip hop zajednice Phat Phillie, Bolesna Braća, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano, Ajs Nigrutin i Bege Fank.

Foto: PROMO

Za nedjelju na Exitu sprema se i susret internacionalnih, regionalnih i domaćih izvođača različitih generacija, u kojem će mikrofone preuzeti ruski hip hop duo Aigel, Fox & Surreal, Tam, Macha Ravel, Micka Lifa i Thicc Boi, za jedinstveni EXIT Gang Main Stage Takeover.

Subota na Exitu rezervirana je za žestoku all female postavku na Gorki List Glavnoj pozornici, koju čine apsolutna kraljica regionalne glazbene scene Senidah, koja se godinama unatrag vješto igra sa žanrovima i postavlja nove standarde u glazbenoj industriji, zatim rap veteranka ovdašnje scene Sajsi MC, odlučna i glasna hip hoperica Mimi Mercedez, kao i mlada i perspektivna pjevačica koja odvažno gazi crnogorskom scenom Kejt. Zbog privatnih razloga, svoj nastup na Exitu u subotu otkazala je pank rep diva Rico Nasty.

Foto: PROMO

Uz neprikosnoveni Wu-Tang Clan, veliku proslavu 50 godina hip hopa još žešćom i prljavijom učinit će njujorški hardcore hip hop veterani Onyx, koji se pridružuju autentičnom #Blackout30 showcase-u. Najpoznatiji po platinastom hit singlu iz 1993. 'Slam', koji je časopis The Source opisao kao pjesmu koja je u hip hop uvela umjetnost slam plesa, na Petrovaradinsku tvrđavu donose jedinstveni duh Long Islanda i Queensa.

Grupa Onyx spada u zlatnu generaciju repera i upravo zbog toga su savršen izbor za showcase u kojem će nastupiti uz regionalne veterane Phat Phillieja, Bolesnu Braću, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljana, Ajs Nigrutina i Bege Fanka. Ovim showcaseom na Exitu bit će obilježena 30. godišnjica od osnivanja utjecajne regionalne hip hop zajednice Blackout, a žestoka ekipa napravit će uvertiru za nastup Wu-Tang Clana.

U nedjelju će na Gorki List Glavnoj pozornici Exita nastupiti i različite generacije repera i reperica u jedinstvenom EXIT Gang Main Stage Takeoveru. Na sceni će se suočiti ruski elektro hip hop duo Aigel, zajedno s domaćim i regionalnim predstavnicima old schoola i novog vala Foxom & Surrealom, Tam, Machom Ravel i Micka Lifom, uz podršku DJ-a Thicc Boia.

Exitovom žestokom Gangu pridružuju se i mladi reper 2Soma i fantastična Zevin, koji će nastupiti na Gang Beats pozornici. Ostatak programa čine ranije najavljeni predstavnici regionalne scene Bigru & Paja Kratak, Cunami Flo, FTP, Gerum, AV47, Bejbi Motorola & Thea, Bekfleš, Faberge x Kza, Jymenik x Mlada Beba, RNB Confusion Soundsystem w. DJ Turk & Zembo Latifa, Rođeni, Viking Krew, Zee, Matej Foltz x Young Dadi, Big Drip, Fam, Fich, Keyri, Kultura, Purpose i Sarchy. Na festivalu će nastupiti i sjajni Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Kene Beri & Spejs Noksi, Hiljson Mandela, Bore Balboa, Kendi, Ognjen, Grše, Ružno Pače, Yung Bude, Podočnjaci, Dino Blunt, TTM i 2xŠihta.

Foto: PROMO

U EXIT Univerzum od 6. do 9. srpnja uz podršku Gorkog Lista slijeću predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, Grammy rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Epica, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning i mnogi drugi.