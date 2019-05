Archie još nije upoznao obitelj, ni pet dana nakon što je stigao

Djed, stric i strina još uvijek nisu vidjeli Archieja i to pet dana nakon rođenja. Charles i Camilla su na putu u Njemačkoj i vjeruje se da će nakon povratka nazvati novopečene roditelje. Meghanina majka Doria, kraljica Elizabeta i princ Filip su ga prvi upoznali. Ostatak je odlučio posjetiti bebu sljedeći tjedan, prenosi Daily Mail.

Njihovo prvo dijete je sedmo u redu za nasljeđe kraljevskog trona, nakon princa Harryja i svojih bratića i sestrične – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, djeda princa Charlesa i strica princa Williama.

Iako po kraljevskim pravilima, od prije više od 100 godina, Archie automatski dobija statusnu titulu, kao i svi unuci, roditelji malenog dječaka ne žele da im dijete nosi titulu. Oni mu žele osigurati što normalniji život, a kada odraste sam će odlučiti što želi.

Kada je princ Harry dobio prvog sina bio je toliko uzbuđen da su svi svjetski mediji prenijeli njegovo oduševljenje.

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - izjavio je Harry u ponedjeljak nakon porođaja.

Beba mijenja kraljevsku tradiciju u mnogim stvarima. Archiejeva mama Meghan je već prva članica obitelji koja ima brak iza sebe. Nasljednik će također biti prvi član kraljevske obitelji koji će, ukoliko izrazi želju, moći dobiti američko državljanstvo. Izvjesno je da bi takav događaj pridonio zbližavanju ovih dviju država.

Podsjetimo, Harry i Meghan početkom travnja su preselili u rezidenciju Frogmore Cottage, koju je bilo potrebno adaptirati zato što već godinama tamo nije stanovao nitko od članova kraljevske obitelji.