Princ George lani se predstavio kao Archie: 'Znao je prije svih'

Početkom 2019. britanski mediji objavili su da je princ George (5), sin princa Williama (36) i vojvotkinje od Cambridgea Kate (37) krajem prosinca šetao parkom s bakom Carole Middleton kada su naišli na gospođu koja je šetala psa. Nakratko je popričala s dječakom. To možda i ne bi bilo čudno, da George tada sebe nije nazvao Archiejem, imenom koje su sada svom sinu dali vojvotkinja od Sussexa Meghan (37) i princ Harry (34).

- Šetala sam psa, a tu je bila i policija koja me je upozorila da ne fotografiram nikog iz kraljevske obitelji. Onda je George prišao i pomazio mog psa. Počeli smo pričati, pa sam ga pitala kako se zove, iako sam to, naravno, znala. Na moje iznenađenje, rekao mi je da se zove Archie. Ne znam zašto je to rekao, ali djeca generalno vole izmišljati sebi imena. To mi je bilo preslatko - ispričala je tada gospođa britanskim medijima.

Fanovi su zbog dječakove izjave uvjereni ne samo kako su novopečeni roditelji cijelo vrijeme znali spol djeteta, već da su i malenom pricu odali tajnu - koje će mu ime dati.

- Meghan nije mogla odoljeti, a George ju je stalno ispitivao. Pa tko bi izdržao da mu ne kaže kako će mu se zvati rođak. Malo mu je pobjeglo, ali nema veze. Kladionice to nisu znale očito, ali on je znao prije svih drugih - bio je jedan od komentara na društvenim mrežama.

Meghan i Harry u srijedu su pokazali sinčića te su nedugo nakon upoznali kraljicu Elizabetu II. (93) s osmim praunukom. Tim povodom, otkrili su da su ga nazvali Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Prisutni su bili i Filip (97), vojvoda od Edinburgha te Meghanina majka Doria Ragland (62).

