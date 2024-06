Armand Assante stigao u Osijek, glumi šefa srbijanskog logora

Već tri tjedna u Slavoniji traje snimanje filma '260 days', ratne drame nastale po romanu '260 dana' Osječanina Marijana Gubine, a u kojemu, između ostalih, glume i poznati holivudski glumci Tim Roth i Armand Assante. Redatelj filma je Jakov Sedlar, a scenarist i supervizor oskarovac Barry Morrow (Kišni čovjek, Cijena slave, Gospa). Roman '260 dana' je autobiografska ispovjed Gubine koji je, zajedno s obitelji, kao desetogodišnjak doživio strahote tijekom Domovinskog rata.

Njegova je obitelj zatočena u Dalju, zlostavljana u srpskom logoru, sestre su silovane, i on u romanu opisuje baš sve, kao i svoju borbu da nakon svih trauma ostane normalan i oprosti. Priča je to koja je zaintrigirala i scenaristu Morrowa i brojne holivudske glumce koji su željeli raditi na filmu. Što zbog ograničenog budžeta, što zbog ranije dogovorenih angažmana u filmovima, neka od očekivanih holivudskih imena nisu odabrana za film, ali je zato Armand Assante odložio snimanje drugog filma na kojemu radi kako bi sudjelovao u ovome. Čim je pristigao u Osijek predstavljen je javnosti..

Čepin: Glumac Armand Assante stigao na snimanje filma 260 dana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U filmu glumim oficira JNA koji je pomalo diabolična osoba, koja svojim odlukama ide od 0 do 100 u par sekundi, veoma nepredvidiv. No, i danas je tako, da su svi naši lideri, ljudi o kojima svi ovisimo, nepredvidive osobe. Oficir je osoba nadležna za koncentracijski logor i o njemu ovise mnogi životi. On je preinteligentan za posao koji obavlja pa je stoga rastrgan svojom savješću zbog odluka koje donosi, a koje mora donijeti zbog zapovjedne hijerarhije. Zbog toga se ponaša nepredvidivo - rekao je Assante koji je pristigao u Osijek u subotu navečer kako bi već u ponedjeljak krenuo na snimanje.

Assante je oduševljen Hotelom Materra u Čepinu u kojemu je smješten obzirom da se isti nalazi usred polja slavonske ravnice i svuga okolo puca pogled na makove i žito.

- Tko god je dizajnirao ovaj hotel, uradio je fenomenalan posao. Ovdje je tako mirno i tiho! Ja volim mir. Zato i živim na farmi nedaleko New Yorka na kojoj isto imam takav mir - dodao je uživajući u kavi u slavonskim delicijama.

- U Hrvatsku sam prvi puta došao prije više od 20 godina, gotovo nakon rata, jer sam dao podršku razminiravanju u vrijeme kada je Hrvatska imala veliko područje pod minama. Obilazeći zemlju tada bio sam šokiran ratnim štetama koje su nastale po gradovima. Ali, već tada sam otkrio da mi je Hrvatska ljubav na prvi pogled jer je kao raj na zemlji - kazao je Assante dodajući kako su Hrvati iznimno dragi ljudi zbog čega redovno dolazi u našu zemlju.

- Otkako dolazim u Hrvatsku počeo sam proučavati rat na Balkanu. Mnoge nacionalnosti su se stoljećima borile za svoj integritet. Kada se Jugoslavija raspala taj je nacionalizam eruptirao i dogodila se velika tragedija. Zato sam i odlučio sudjelovati u ovom projektu, a i stoga što film relevatno predstavlja temu u kojoj se i sada nalazimo. Ratovi kao da se događaju sistematski, svako malo. Jer, otkako sam rođen nije prošla ni jedna dekada, a da nije bio neki rat ili genocid. Treba napustiti podjele koje nam se nameću. Da nije toga ne bi bilo ni rata između Hrvatske i Srbije koji je, dakako, kompleksan i u drugom smislu. Potrebno je napustiti osjećaj mržnje kako ga dalje ne biste stvarali. Toliko je ljudi oštećeno tim ratom kojega su obilježile monumentalne tragedije. Zato je ovaj film tako važan i treba snimati više takvih filmova - kazao je Assante odajući da je veliki ljubitelj povijesti te da proučava ratove i narode.

- Radim na dokumentarcu u kojem intervjuiram vojnike iz Vijetnamskog rata, a koji su sada starci. Oni 60 godina žive s traumama i PTSP-om koji ih razara. Želim pokazati da ti ljudi, čak i njihova djeca, narednih decenija žive s posljedicama rata. Oni i njihove dvije generacije biti će mentalno ugrožene tim ratom. Isto će se dogoditi i nakon rata u Ukrajini i Gazi - dodao je.

Kako voli slušati istinite priče o Domovinskom ratu Assanteu smo darovali knjige Nestali u izdanju 24 Sata, tiskane na engleskom jeziku, što je on za velikim interesom i zahvalnošću primio. Assantea je predstavio redatelj Jakov Sedlar koji je ujedno i njegov jako dobar prijatelj.

Čepin: Glumac Armand Assante dobio knjigu 'Nestali' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Završili smo treći tjedan snimanja. Zadovoljni smo kako napreduje. Film ima puno zahtjevnih scena. Krajem lipnja završavamo snimanje. Pridružit će nam se još i glumac Tim Roth koji glumi Marijana Gubinu. Lokacije koje smo odabrali su Gorjani, Đakovo, Osijek, atmosfera je sjajna, ljudi nas svi lijepo dočekuju. Producenti sjano vode projekt - kazao je Jakov Sedlar koji je glumačku audiciju za film odradio proljetos u Londonu.

Od 50 prijavljenih morao je odabrati najbolje. Većina odabranih su Britanci, među njima i desetogodišnji Will Godber koji glumi Marijana Gubinu kao dijete, a koji se u snimljenim scenama pokazao fenomenalan. Osim njega u filmu je i Angela Molina, poznata španjolska glumica, koja glumi ženu u čijoj je kuću maleni Marijan bio rob.

Zanimljivo je da će u filmu svi likovi koji tumače one koji su zaista silovali i tukli u Dalju nositi imena stvarnih zločinaca.

- Film je fikcija temeljena na istinitom događaju i glavna lica će imati doista stvarna imena - kazao je Sedlar.

Postprodukcija biti će u Hollywoodu i film bi trebao ugledati svjetlo dana početkom iduće godine. Distribucija je planirana u preko 100 zemalja svijeta. Film je financiran crowdfonding kampanjom u kojoj je sakupljeno 2,500,719.00 eura.

- Budem prisutan na snimanjima, ali se držim po strani jer me sve te scene vraćaju u prošlost, a s time se loše nosim. Dobro je što me Sedlar ne upliće u proces i ima svoje ideje. Zadovoljan sam onime što vidim - rekao je Marijan Gubina, autor romana koji je preveden na 14 jezika, a već je doživio i kazališnu predstavu i snimljenu radio-dramu.