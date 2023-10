Arnold Schwarzenegger: 'Ja bih sigurno bio odličan predsjednik'

Glumac Arnold Schwarzenegger (76) nedavno je promovirao svoju novu knjigu 'Be Useful: Seven Tools for Life', a tijekom promocije je rekao kako bi on sigurno bio fantastičan predsjednik.

Arnold se dugo godina bavio glumom, a onda je ušao u političke vode. Hollywood je napustio 2003. godine i postao guverner Kalifornije, prvi bez ikakvog političkog iskustva. Schwarzenegger je tada dobio 1.3 milijuna glasova više od drugog najboljeg kandidata. Nakon politike se vratio glumi.

Glumac je bio drugi čovjek koji je rođen u inozemstvu, a koji je vodio Kaliforniju. Arnolda su pozivali i da se kandidira za predsjednika SAD-a, ali prema američkom Ustavu je to bilo nemoguće, baš zato što je Arnold rođen u Austriji. Ipak, glumac je često znao razmišljati kako bi bilo da bude predsjednik SAD-a, a o tome je progovorio tijekom promocije svoje knjige. BBC ga je pitao što misli o tome da on bude predsjednik.

- Osjećam da bih bio izvrstan predsjednik. Ali osjećam da je, u isto vrijeme, sve što sam postigao bilo zahvaljujući Americi. Amerika mi je dala toliko prilika i američki narod je bio tako srdačan i jednostavno su me primili raširenih ruku. Nitko me nije spriječio u uspjehu. Dakle, jedina stvar koju ne mogu učiniti je kandidirati se za predsjednika, neću se žaliti na to - rekao je glumac.

Schwarzenegger je ranije rekao da se nije planirao baviti politikom jer je bio uspješan u glumi. Također je ispričao da se 'oženio u političku obitelj'.

- Okupite se s njima i slušate o politici, o pomaganju ljudima. Bio sam izložen ideji da budem javni službenik, a Eunice i Sargent Shriver postali su moji heroji - otkrio je za LA Weekly. Inače, njegova bivša supruga Maria Shriver je bila nećakinja Johna F. Kennedyja.