Arthur Samuel Joseph trenira glasove zvijezda: 'Bond, James Bond zbog mene zvuči seksi'

U Zagreb sredinom lipnja premijerno stiže Arthur Samuel Joseph, vodeći svjetski autoritet za lidersku komunikaciju, Executive Presence i utemeljitelj revolucionarne metode Vocal Awareness™. Riječ je o čovjeku iz sjene koji je oblikovao glasove i nastupe nekih od najutjecajnijih ljudi današnjice, a njegov masteclass bit će 13. i 14. lipnja u hotelu Zonar. Kroz njegov su trening prošli Angelina Jolie, Sean Connery, Pierce Brosnan, pa čak 33 člana NFL Kuće slavnih te NBA legende kao što su Magic Johnsona, Kobe Bryant, Dwyane Wade...

Što prvo primijetite kada netko govori?

Glas i komunikacija očito su dio ljudskog stanja. Govor je navika, nikad o njemu ne razmišljamo. Stoga, bez obzira na to treniram li nekog vrlo slavnog ili svakodnevnog pojedinca, svi komuniciramo na isti način. Ono što prvo primijetim jest da nismo svjesni vlastita glasa. Nismo svjesni signala koje naš glas, naša prisutnost i naša poruka šalju. Dakle, u vokalnoj svjesnosti imam aksiom koji kaže: ‘u komunikaciji nije važna samo poruka nego i glasnik’. Nije važno samo što govorimo nego i kako to govorimo.

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Mnogi misle da su slavni prirodno samopouzdani. Je li to zaista istina?

U nekim slučajevima, apsolutno da. Arnold Schwarzenegger mi pada na pamet, jedan od najsamopouzdanijih pojedinaca koje sam ikad poučavao. Trenirao je sa mnom deset godina. U njemu, kao komunikatoru i kao čovjeku, nije bilo straha, nije bilo traume. Postojalo je pravo samopouzdanje - idemo postići ono što trebamo postići. Mnogi drugi slavni koje sam trenirao nemaju takvo samopouzdanje. Neki su, čak i kad smo tek počinjali raditi, opterećeni onim što se često naziva ‘sindromom varalice’. Ne razumiju sasvim niti prihvaćaju značaj vlastita uspjeha i treba ih uvjeriti da su zaslužili tu slavu, da su zaslužili svoje umjetničko mjesto u filmu, televiziji, kazalištu... U vokalnoj svjesnosti to je dio onog što podučavam. Bilo da je riječ o slavnoj osobi ili poslovnom čovjeku, cilj je uvijek suverenitet. Glas je moć. Kad posjeduješ svoj glas, posjeduješ svoju moć.

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Kad su glumci, vrhunski govornici i NBA legende pod pritiskom, što im je svima zajedničko?

Još jedna tema u vokalnoj svjesnosti glasi: prvak to čini drukčije. Prije nekoliko godina pisao sam govor za primanje u Kuću slavnih NFL-a, Nacionalne nogometne lige, za jednog od svojih klijenata. On je želio da riječ ‘prvak’ bude u njegovu govoru. Pogledao sam značenje te riječi i jedno od tumačenja bilo je ‘zasljepljujuće vješt u bilo kojem području’. Bio sam iznenađen kad sam saznao da to čak nije ni sportski pojam. U ovom radu nastojim nam pomoći da probudimo unutarnjeg prvaka, da budemo sve što zamišljamo da možemo biti. No kad je riječ o pravim prvacima, olimpijskim pobjednicima, članovima Kuće slavnih NBA-a i NFL-a te drugima koje sam poučavao - velikim poslovnim liderima, poput povjerenika Nacionalne nogometne lige Rogera Goodella, koji je napisao predgovor za jednu od mojih knjiga, svima je zajednička vjera u sebe. Ovo je moj trenutak i postići ću ono što trebam postići. Ako ne uspiju, uče iz poraza, uče iz toga prolaznog neuspjeha i nastoje raditi i biti bolji. Dwyane Wade, NBA prvak i član Kuće slavnih izabran pri prvom pokušaju, ima prekrasan aksiom koji često ponavlja. Kaže: ‘Moje je uvjerenje jače od vaše sumnje’. To vrijedi - i želim da vrijedi za sve nas, bili mi prvaci ili ne.

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Radili ste s nevjerojatnim brojem slavnih osoba - od Angeline Jolie, Seana Conneryja i Piercea Brosnana do Tonyja Robbinsa i NBA legendi poput Magica Johnsona, Kobeja Bryanta i Dwyanea Wadea. Kakvi su bili u radu? Je li bilo nezaboravnih zahtjeva?

Na polovici sam 61. godine poučavanja i bila je iznimna čast raditi s tolikim legendama sporta, kazališta, filma, glazbe i poslovnog svijeta kroz desetljeća tijekom kojih sam trenirao ljude. Svaki od njih bio je iskreno zadovoljstvo u radu. Osobno i profesionalno razvili su se smisleni odnosi. Nije bilo ama baš nikakva ega ni hijerarhijskog odnosa. Jednostavno su bili tu da nauče kako dati i biti sve što mogu te naučiti zanat vokalne svjesnosti. Upoznao sam oca Angeline Jolie na početku njezine karijere. Jednog me jutra pozvao na doručak i donio mi poklon. Bila je to knjiga nobelovca Elieja Wiesela “Duše u plamenu”. Nitko drugi me nikad nije pozvao na zalogaj i donio mi poklon. Svrha doručka bila je da me intervjuira kako bi vidio jesam li prava osoba za treniranje njegove kćeri na početku njezine karijere. Povjerio mi je njezin talent, pa smo radili prije njezina prvog filma, kad je imala 18 godina. Trenirao sam i Tonyja Robbinsa, zanimljivo, također blizu početka njegove karijere, a posljednjih sam nekoliko godina radio na njegovoj godišnjoj vodstvenoj akademiji. Jedna od stvari koje sam rekao Tonyju na početku bila je: ‘Tony, ne možemo osnažiti ljude; to je arogantno. Ali možemo im pomoći da osnaže sami sebe’. To je ono što vokalna svjesnost podučava. Pierce Brosnan i ja još smo dragi prijatelji. Zapravo, za moj 80. rođendan ovog siječnja primio sam poklon poštom. Pierce je priznati umjetnik; izlagao je svoje slike i crteže u galerijama diljem svijeta. Poslao mi je prekrasan osobni crtež, crno-bijeli bakrorez polinezijske žene koja sjedi na plaži. Pomislio sam: kako pažljiva i velikodušna gesta. Svaka osoba, bio to sportaš ili slavna osoba, ima nešto zajedničko s drugim ljudima: predanost da učini sve što je potrebno kako bi se otkrila, prevladala osobne i emocionalne izazove jer su tu da uče i rastu.

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Koja je najveća razlika između toga kako se slavne osobe pojavljuju u javnosti i onoga s čime se bore iza zatvorenih vrata?

U vokalnoj svjesnosti podučavam da želimo da se ista osoba pojavi svugdje. Kod osoba koje sam imao privilegiju poučavati i poznavati otkrio sam da su visoko integrirane i uglavnom vrlo samopouzdane i ugodne u tome tko jesu. Stoga, vidim li ih privatno ili idemo zajedno na premijeru, isti su ljudi. Ljubazni su, tretiraju druge s poštovanjem i prihvaćaju svoju slavu te razumiju da je to cijena slave i njezina sjaja.

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Što slavni žele promijeniti ili poboljšati?

Kao što sam rekao na početku, bili oni obični ljudi ili slavni, ne poznajemo svoj glas i ne znamo za što je sve sposoban. Dakle, žele maksimalno razviti svoje vokalne talente, bilo da je riječ o pjevanju ili govoru. Ja sam klasični pjevač s magisterijem iz glasa, pa su mnoge slavne osobe izvorno dolazile k meni zbog pjevanja, poput Seana Conneryja i Alberta Finneyja, koje sam trenirao za američki hit-film ‘Annie’ prije nekoliko desetljeća. Najprije su učili pjevanje sa mnom, a zatim su, proširivši taj rad, radili i na glumačkim glasovima. Kad je Dwyane Wade došao učiti kod mene, upravo se te sezone povukao iz NBA-a, prije sedam godina. Usput, još smo jako bliski i on još uči sa mnom jer prvak uvijek želi biti sposoban dati i biti sve što može. U našoj prvoj lekciji rekao sam: ‘Dwyane, više nisi košarkaš. Ne smiješ govoriti kao košarkaš’. To može zvučati arogantno, i on je time bio donekle iznenađen, ali htio sam da napreduje i nauči kako postati Dwyane Wade. Razvili smo prekrasan instrument za komunikaciju na što je moguće majstorskiji način jer sad će mu glas, a ne samo igra, biti glavni alat. Kad je to shvatio, čak je u javnim intervjuima rekao: ‘Kad mi je Arthur to rekao, morao sam razumjeti što to znači’. A zatim, kad je vidio vježbe kroz koje sam ga vodio, od vježbi disanja do vježbi zagrijavanja glasa, do tehnika koje nisu samo poboljšale njegov glas nego i njega kao osobu, razumio je istinu onoga što sam mu govorio. Kaže: ‘Netko me naučio driblati košarkašku loptu. Arthur me naučio kako biti bolji komunikator’.

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Koji je najčešći komunikacijski problem?

Jedan od najčešćih komunikacijskih izazova jest gledanje jednih drugima u oči. Kad se gledamo u oči, to zapravo mijenja zvuk našega glasa. Budući da je govor navika, nikad o tome ne razmišljamo. Pa gledamo uokolo kad skupljamo misli, ispunjavamo prostor onim što nazivam bijelim šumom, poput ‘i’, ‘mislim’, ‘znate’, ‘ovaj’. Gubimo vrijeme i prostor. Bili vi globalni lider ili pojedinac, svi imamo iste izazove. Želim da se uzdignemo iznad pukog nesvjesnoga govora i pomognemo si govoriti u onome što nazivam svjesnom svjesnošću. Dakle, učimo se gledati jedni drugima u oči i učimo kako eliminirati bijeli šum u svakodnevnom razgovoru.

Može li osoba zvučati samopouzdano čak i kad se ne osjeća samopouzdano?

Apsolutno. Vokalna svjesnost zaštićen je znak i autorsko pravo globalno, a jedan od ključnih zaštićenih elemenata jest načelo zvano visceralni jezik - čineći glas vizualnim. Kao pjevač, gledam glazbu i ona mi govori sve što trebam učiniti. Kad govorimo ili kad održavamo ‘keynote’, imamo samo riječi - ponekad napisane, najčešće ne. Čak i u PowerPoint prezentacijama stavit ćemo natuknicu; nećemo sve skriptirati, pa mnogo toga ostaje nesvjesno. U visceralnom jeziku učimo vidjeti točke, učimo vidjeti ključne riječi i učimo važnost infleksije, tempa i visine tona. Dok svladavamo ove tehnike, ma koliko negativnosti, strahova ili anksioznosti doživljavali, publika to nikad, baš nikad neće znati. Visceralni jezik pomoći će vam promijeniti sve to i, još jednom, utjeloviti ne samo poruku nego i glasnika. Još jedan aksiom glasi: želimo da ljudi znaju samo ono što im želimo reći. Ne želimo da čitaju vaš strah, vašu traumu, vašu anksioznost. Načela i tehnike ovog rada pomažu nam svladati sve to.

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Pomažete ljudima pronaći njihov “pravi glas”. Što to znači?

Većina ljudi, iskreno, ne voli svoj glas. Većina nas boji se svoga glasa, a većina nas i ne zna kako naš glas zvuči. Dakle, kad vam u prvoj lekciji pokažem kako zapravo čuti vlastiti glas onako kako vas drugi čuju, kad vas naučim važnosti visine tona - je li moj glas previsok, je li prenizak - i dok vam pomažem da naučite prihvatiti svoj glas bez prosudbe i dopustiti mu da raste, možete postići ono što osjećate da želite da vaš glas bude. U tom procesu otkrivate pravi glas, autentično Ja, s velikim J.

Koja je jedna lekcija iz rada sa slavnima koju svatko može primijeniti u svakodnevnom životu?

Jedna lekcija iz rada sa slavnim osobama jest da, bilo da je riječ o slavnoj osobi ili velikom sportskom prvaku, ništa ih nikad neće zaustaviti. Postavljaju cilj i prevladavaju sve prepreke u mjeri u kojoj mogu. Mnogi slavni koje sam trenirao dolaze iz vrlo zahtjevnih sredina: siromaštva, napuštanja, jezičnih izazova, traume i zlostavljanja. Imam 33 učenika u Kući slavnih Nacionalne nogometne lige, a među njima je 15-ak onih koji su izabrani pri prvom pokušaju. Opet, jedna od tema je da možda nisu najdarovitiji sportaši, ali baš kao i sjajne slavne osobe, radit će više na vlastitu osobnom majstorstvu i održavati ga dulje kroz vrijeme od bilo koga drugog. Usredotočeni su na postajanje, na bivanje i na davanje svog apsolutnog najboljeg svaki dan u svom sportu ili svojoj umjetnosti. U radu s njima moj je cilj pomoći im prevesti to u svoje živote kako to ne bi bila samo stvar onog što rade nego i onoga tko jesu. Podučavam sve nas da činimo isto, da težimo živjeti na isti način.

Je li karizma nešto s čime se rađamo ili se može trenirati?

Neke osobe rađaju se s karizmom. Ali tijekom godina sam otkrio da se karizma može razviti i poboljšati u svima nama jer uključuje predanost, još jednom, prevladavanju bilo kojih strahova i trauma koji su nas možda obilježili u životu te odluku da im više ne dopuštamo da nas zaustavljaju. Kako bismo to postigli, u vokalnoj svjesnosti postoji vježba zvana ‘izjava o personi’. Korijen riječi persona je grčka riječ koja znači ‘kroz zvuk’. To je vježba koja nas uči kako identificirati način na koji želimo biti poznati i uvodi pojam da zapravo imamo izbor. Možemo odabrati biti žrtva ili možemo odabrati biti u suverenitetu - vrhunskoj izvrsnosti ili njezinu primjeru. Možemo birati tko želimo biti u svakom aspektu svog života i nitko nas ne može zaustaviti osim nas samih. Dakle, biti karizmatičan jest cilj, a vokalna svjesnost može vam pomoći da ga postignete.

Što jak glas može promijeniti u karijeri ili javnoj slici osobe?

Jak glas, što je još važnije, autentičan glas, svjesno svjestan glas - ne može promijeniti samo nečiji karijerni put nego i nečiji život. Kad sam bio mlad, u kasnim tinejdžerskim godinama i ranim dvadesetima, gradeći vokalnu svjesnost, moje samopouzdanje ne biste mogli pronaći ni najjačim teleskopom na planetu jer ga nije bilo. Prošao sam kroz izvanredne životne izazove. Svi imamo svoje priče o podrijetlu, neke zastrašujuće više od drugih, a moja je bila prilično zahtjevna. Dijelim to ovdje samo kako bih vam pomogao razumjeti da mi je vokalna svjesnost pomogla promijeniti život jer mi je dala načela koja su me naučila kako živjeti u integritetu onoga što sam vjerovao da je moguće i dala mi tehniku koja mi je pomogla naučiti kako to utjeloviti. Dakle, kad govorimo o jakom glasu, govorimo više o autentičnom glasu, iako je visina tona važna. Nije dovoljno samo misliti o jakom glasu nego o glasu koji ne prenosi samo podatke nego i komunicira u onome što nazivam svjesnom svjesnošću. Još jednom, nije važna samo poruka nego i glasnik.

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Što hrvatski menadžeri, poduzetnici, sportaši i javne osobe mogu naučiti od načina na koji se svjetski poznati izvođači pripremaju?

Predajem globalno desetljećima, bilo da predajem u Hong Kongu, Tokiju, Istanbulu, Beverly Hillsu ili New Yorku. Još jednom, svi komuniciramo na isti način. Dakle, za hrvatske menadžere, poduzetnike, sportaše i javne osobe: postigli ste uspjeh u svojim odabranim područjima zahvaljujući kvalitetama koje posjedujete, svom teškom radu i predanosti kroz godine. Svima na najvišim razinama u poslovanju, vladi, umjetnosti ili sportu s kojima sam radio zajedničko je to da su negdje na putu stvorili izjavu o viziji. Kakav doprinos želim dati sebi, svojoj organizaciji i globalnom društvu? Koji su ciljevi potrebni za to postizanje? Imate viziju. Jedna važna tema koju želim potaknuti da razumijete nalazi se u još jednom aksiomu vokalne svjesnosti: struktura ne sputava, ona oslobađa. Lideri, umjetnici i sportaši koji su trenirani marljivi su, predani, usredotočeni, aspiracijski nastrojeni i pragmatični. Vaš put do uspjeha i postignuća jasno nije ništa drukčiji.

Dolazite u Hrvatsku na ekskluzivni događaj. Što ovaj događaj čini drukčijim od uobičajenog predavanja?

Vokalna svjesnost izrazito je interaktivna i izvanredno transformativna, praktično već u nekoliko minuta. Ne govorim samo vama; odmah vas angažiram i tražim od vas da sudjelujete sa mnom, nadajući se da ćete otkriti važnost govora tijela - da, vaše tijelo govori. Podučavam komunikacijsko majstorstvo, pa ćete naučiti načela majstorstva, suptilnosti majstorstva i disanja. Otkrit ćete kako vaš vlastiti glas zapravo zvuči, možda prvi put u životu, čujući sebe onako kako su vas drugi čuli cijeli vaš život. Otkrit ćete kako potraživati svoju moć, naučit ćete za što je vaš glas zaista sposoban i naučit ćete kako stvoriti svoju Izjavu o Personi i prepoznati glas kao brend. Također ćemo naučiti kako osloboditi fizičku i emocionalnu traumu. Izazvat ću vas. Otići ćete s vikend seminara razumijevajući da vam više nije dopušteno biti čep u vlastitoj boci. Ne smijete si dopustiti da se zaustavljate u tome da budete izvanredni jer će vam vokalna svjesnost, čak i u ovom kratkom vremenu koje ćemo imati zajedno, pomoći da zauvijek promijenite život. To nije samo aspiracijska izjava; to je smjelo obećanje od mene vama.

Što je najvažnije kad netko ima samo jednu minutu da ostavi snažan prvi dojam?

U prvoj knjizi koju sam napisao prije mnogo godina, ‘Zvuk duše’, rekao sam: ‘Nikad ne dobivate drugu šansu za prvi dojam’. Dojam se stvara trenutačno. I zato se u vokalnoj svjesnosti uči kako vježbati ostavljanje tog prvog dojma kroz važnost kontakta očima, stava i jasnoće o tome što želite reći. Bilo da je riječ o razgovoru za posao ili prvom spoju, u pripremi stvaramo ono što se zove trenutak majstorstva. Sportaši i umjetnici imaju rituale prije natjecanja ili nastupa prije nego što izađu. U vokalnoj svjesnosti imamo ih sedam, a počinje trenutkom majstorstva prije tog prvog intervjua, prije tog sastanka ili prije prvog spoja. Što je to što želimo utjeloviti? Tko je to koga želimo utjeloviti? Što je to što želimo postići? Uzimamo taj trenutak, nosimo se u stavu, ulazimo sa svjesnom svjesnošću i ta je prva minuta moćnija nego što možete ikad zamisliti i, u mnogim slučajevima, jednako životno transformativna.

Nakon desetljeća rada sa slavnima, liderima i sportašima, što vas još iznenađuje o moći ljudskoga glasa?

Globalno živimo u onom što smatram najizazovnijim trenutkom našeg doba, možda ikad, jednostavno zbog brzine interneta. Zato želim da budemo svjesni moći glasa - ne samo kako bi nam pomogao postići veličinu nego i moći ljudskoga glasa društveno, osobno i profesionalno. Ne želimo biti zavedeni demagozima koji viču i bijesne. U vokalnoj svjesnosti učimo kako se osnažiti da bismo znali kako se nositi s ovom navalom agresivnog ponašanja. S pozitivne strane, želim da otkrijemo moć radosti i ljubavi koja postoji kada se ljudska bića mogu osjećati sigurno i zaštićeno kroz radost komunikacije, bez postavljanja barijera. Umjesto toga, možemo je prihvatiti, vjerovati i zajedno se uzdizati u međusobnoj podršci, osobno i profesionalno. Kroz moć glasa možemo razumjeti da možemo učiniti svoje živote i živote onih oko nas boljima, dok utjelovljujemo sebe na načine koje sam opisao. Dopustite mi da zaključim rečenicom da korijen riječi intimno znači ‘unutarnje ili bitno’. Ništa nije intimnije od ljudskoga glasa; otkriva sve o nama, htjeli mi to ili ne. Unutarnje je biti ono što jesmo i bitno je da moramo biti ono što jesmo. Koji nam je izbor? Ne možemo biti nitko drugi.