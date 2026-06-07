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SRETNE VIJESTI

Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter

Piše 24sata,
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Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter
Foto: Privatni album/

Martina je sretnu vijest otkrila na suptilan, ali iznimno emotivan način. Objavila je fotografiju na kojoj njene i suprugove ruke drže sićušnu ručicu njenog malenog dječaka

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Članica žirija "Tvoje lice zvuči poznato" i glumica Martina Stjepanović Meter (36) podijelila je s pratiteljima najljepšu vijest. Na svom je Instagram profilu objavila da je na svijet stigao njezin sin, prvo dijete koje je dobila sa suprugom Mariom Meterom. Kratkom i simboličnom objavom raznježila je brojne pratitelje i kolege.

Martina je sretnu vijest otkrila na suptilan, ali iznimno emotivan način. Objavila je fotografiju na kojoj njene i suprugove ruke drže sićušnu ručicu njenog malenog dječaka. Detalji poput bolničkih narukvica na rukama majke i djeteta jasno su otkrili da je fotografija nastala netom nakon poroda.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a javili su se brojni Martinini kolege i prijatelji iz javnog života.

24sata Zagreb: Glumica Martina Stjepanović Meter
24sata Zagreb: Glumica Martina Stjepanović Meter | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"Čestitam, ljubavi moja", poručila joj je pjevačica Nives Celzijus, dok je glumac Amar Bukvić napisao "Bravo mama!". Svoje oduševljenje nisu skrivale ni glumice Ecija Ojdanić i Katarina Baban, kao ni voditelj Dalibor Petko, koji su se pridružili brojnim čestitarima, ispunivši objavu porukama podrške i lijepim željama za novu obitelj.

Dolazak sina kruna je ljubavi Martine i supruga Marija, s kojim je u braku od 2022. godine. Glumica, koju publika pamti po ulogama u popularnim serijama kao što su "Na granici", "Drugo ime ljubavi" i "U dobru i zlu", vijest o trudnoći podijelila je u veljači ove godine. Od tada su ona i suprug s nestrpljenjem iščekivali dolazak prinove početkom lipnja.

*uz korištenje AI-ja

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