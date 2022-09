Ashton Kutcher: Morao sam se napiti da Mili kažem da je volim

Glumac Ashton Kutcher (44) otkrio je kako mu je pjevač Kenny Chesney (54), pomagao u počecima njegove veze s današnjom suprugom Milom Kunis (39). Osim toga, priznao je da se napio prije nego što je Mili prvi puta rekao da je voli.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prvi put kada sam rekao svojoj supruzi da je volim bilo je dok sam slušao pjesmu You and Tequila - rekao je Kutcher u kratkom isječku nove epizode showa 'Our Future Selves'.

- Možda sam i sam popio malo previše tekile. Pojavio sam se pijan u njezinoj kući, u 2 sata ujutro, i počeo urlati: 'Poludio sam zbog tebe i tekile - ispričao je Ashton te dodao kako je onda rekao Mili da je voli, a ona mu je uzvratila da ne govori to ako ne misli.

Navodno ga je ona još pitala hoće li je voljeti i ako se probudi s glavoboljom.

- Probudio sam se idućeg dana i rekao da je i dalje volim - rekao je Kutcher.

Ashton i Mila upoznali su se na setu serije 'Lude sedamdesete' 1998. godine, u kojoj su glumili ljubavni par. No trebalo im je 15 godina da im se ljubav dogodi i u stvarnom životu. Prohodali su 2012. te su ubrzo počeli zajedno živjeti. Zaručili su se u veljači 2014., a nedugo nakon objave zaruka otkrili su i da čekaju prvo dijete.

Kći Wyatt Isabelle stigla je na svijet 1. listopada 2014. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u srpnju 2015., a u studenom 2016. dobili su i sina Dimitrija Portwooda.

Najčitaniji članci