UPITNA HIGIJENA

Ashton Kutcher navodno se ne tušira redovito: Sve je objasnio

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
USA - Academy of Country Music Awards 2018 - Las Vegas | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Mila Kunis i Ashton Kutcher prije nekoliko godina izazvali su viralne špekulacije o svojim navikama tuširanja, a sada zvijezda serije "The Beauty" po prvi put otkriva istinu

Ashton Kutcher, 47-godišnji glumac i producent, govorio je o dugotrajnim glasinama da on i supruga Mila Kunis navodno rijetko tuširaju, potvrđujući da se zapravo redovito brine o osobnoj higijeni. Glasine su nastale nakon intervjua para 2021. godine na Armchair Expert podcastu Daxa Sheparda, kada je Kunis izjavila da se u djetinjstvu „nije često tuširala“, dok je Kutcher dodao da svakodnevno pere samo pazuhe i prepone.

"To je bila najluđa stvar ikad. Dali smo jedan komentar, a ljudi su odmah pitali: ‘Zar on smrdi?’, ‘Zar se ne tušira?’",  rekao je Kutcher za People.

Kutcher je pojasnio da je komentare treba gledati u kontekstu šale i da on redovito ide u teretanu i tušira se. Njegov kolega iz serije, Anthony Ramos, 34, potvrdio je: „Mogu potvrditi, moj prijatelj se tušira.“

2018 Breakthrough Prize Ceremony - VIP Arrivals
Foto: RALL

Razgovarajući o svojoj fizičkoj pripremi za ulogu u FX-ovoj horor-dramskoj seriji The Beauty, Kutcher je otkrio da je intenzivni trening bio ključan kako bi bio „spreman za Speedo“ – budući da je njegova uloga, tajanstveni tehnološki milijarder, često prikazana u otkrivenom kupaćem kostimu.

Kutcher opisuje svoju ulogu kao zločestog tehnološkog milijardera koji je stvorio „čudotvornu drogu“ koja korisnike pretvara u mlađe i ljepše verzije sebe, te je spreman učiniti sve kako bi zaštitio svoje trilijunsko carstvo. Kutcher ističe da je suradnja s producentom Ryanom Murphym, poznatim po stvaranju likova složenih psiholoških profila, bila izazovna, ali i iznimno zabavna.

„Ryan je jedan od najvećih pisaca na ovom planetu, a ideja da netko stvori nešto posebno za tebe je zaista ponizna. Kada to oživiš pred kamerom, to je prava poslastica,“ rekao je Kutcher, dodajući da je to „najzabavnija uloga koju sam ikad igrao.“

FX/HULU Stiže nova serija The Beauty: Kada savršenstvo ubija...
Stiže nova serija The Beauty: Kada savršenstvo ubija...

