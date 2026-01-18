Obavijesti

Stiže nova serija The Beauty: Kada savršenstvo ubija...

Stiže nova serija The Beauty: Kada savršenstvo ubija...
Ashton Kutcher je tajanstveni milijarder koji stoji iza 'savršenog' lijeka, a Ryan Murphy autor serije koja je više od horora. Premijera je 21. siječnja

Kao da gledamo 'Substance', mnogi su komentirali trailer za novu seriju Ryana Murphyja inspiriranu istoimenim stripom Jeremyja Hauna i Jasona A. Hurleya. Tvorac kultnih serija kao što su “American Horror Story” i “Feud” vraća se s novim projektom koji propituje opsesiju modernog društva ljepotom.

Serija “The Beauty” premijerno stiže na FX i Hulu 21. siječnja. Radnja serije smještena je u svijet luksuznog lijeka koji omogućuje ljudima da postanu fizički “savršeni”. No savršenstvo dolazi sa smrtonosnim posljedicama, što pokreće FBI istragu i otkriva mračnu mrežu interesa iza proizvoda.

U glavnim ulogama su Evan Peters kao FBI agent Cooper Madsen, Rebecca Hall kao njegova partnerica Jordan Bennett te Ashton Kutcher u ulozi tajanstvenog milijardera i kreatora lijeka. Posebno se ističe Bella Hadid, koja glumi model Ruby, žrtvu sustava i simbol cijene koju društvo plaća za ljepotu, a ništa manje nije zamijećena ni Isabella Rossellini, koja Kutcheru u lice kaže: “Svake noći molim se za tvoju smrt. Ti si čudovište”.

- Inspirirala me današnja kultura brzih rješenja za fizički izgled. ‘The Beauty’ pokazuje što se događa kad ljepota postane valuta, a tijelo potrošna roba - rekao je Ryan Murphy. Serija je, dodaje, više od horora. Riječ je o društvenom komentaru o opsesiji savršenstvom, etičkim dilemama i posljedicama neograničene tehnologije.

- Mnogi misle da glumci poput mene imaju prednost zbog izgleda, ali u Hollywoodu to često znači propuštanje zanimljivih uloga. Ovdje igram nekog tko vjeruje da čini dobro, a zapravo sudjeluje u kontroli i manipulaciji. To je izazov i za mene i za publiku - istaknuo je Ashton Kutcher.

