Stiže nova serija The Beauty: Kada savršenstvo ubija...

Kao da gledamo 'Substance', mnogi su komentirali trailer za novu seriju Ryana Murphyja inspiriranu istoimenim stripom Jeremyja Hauna i Jasona A. Hurleya. Tvorac kultnih serija kao što su “American Horror Story” i “Feud” vraća se s novim projektom koji propituje opsesiju modernog društva ljepotom.

Serija “The Beauty” premijerno stiže na FX i Hulu 21. siječnja. Radnja serije smještena je u svijet luksuznog lijeka koji omogućuje ljudima da postanu fizički “savršeni”. No savršenstvo dolazi sa smrtonosnim posljedicama, što pokreće FBI istragu i otkriva mračnu mrežu interesa iza proizvoda.

U glavnim ulogama su Evan Peters kao FBI agent Cooper Madsen, Rebecca Hall kao njegova partnerica Jordan Bennett te Ashton Kutcher u ulozi tajanstvenog milijardera i kreatora lijeka. Posebno se ističe Bella Hadid, koja glumi model Ruby, žrtvu sustava i simbol cijene koju društvo plaća za ljepotu, a ništa manje nije zamijećena ni Isabella Rossellini, koja Kutcheru u lice kaže: “Svake noći molim se za tvoju smrt. Ti si čudovište”.

- Inspirirala me današnja kultura brzih rješenja za fizički izgled. ‘The Beauty’ pokazuje što se događa kad ljepota postane valuta, a tijelo potrošna roba - rekao je Ryan Murphy. Serija je, dodaje, više od horora. Riječ je o društvenom komentaru o opsesiji savršenstvom, etičkim dilemama i posljedicama neograničene tehnologije.

- Mnogi misle da glumci poput mene imaju prednost zbog izgleda, ali u Hollywoodu to često znači propuštanje zanimljivih uloga. Ovdje igram nekog tko vjeruje da čini dobro, a zapravo sudjeluje u kontroli i manipulaciji. To je izazov i za mene i za publiku - istaknuo je Ashton Kutcher.