Asim Ugljen (39) gost je nove epizode 'Fakapa' portala dnevnik.hr, u kojoj su ga ugostile Mia Kovačić (38) i Ida Prester (42). Prepričao je neke svoje najsmješnije i zeznute životne situacije, koje do sada nije javno dijelio.

Ida i Mia su mu odmah na početku rekle da im izgleda kao osoba s puno nestašnih trenutaka u životu, a on im je iskreno priznao kako je to istina.

Prvo im je ispričao sve o trenutku kada je poljubio pogrešnu ženu pred suprugom Martom.

- Snimao sam do nekih tri ujutro, a suprugina sestra se udavala pa sam došao samo pozdraviti i čestitati. Sjedio sam za stolom sa suprugom, njezinom sestrom, roditeljima... i zapričao se. Odjednom sam vidio da je već četiri sata, ustao i razmahao se u pozdravima 'Bok svi! Bok baka! Bok deda!'. Zgrabio žensku do mene, poljubio i shvatio... to nisu usne moje žene - ispričao je glumac i otkrio čije je usne pred suprugom poljubio.

- Pogledao sam dolje i vidio vjenčanicu. Poljubio sam mladenku, supruginu sestru. One su još i blizanke. Bio sam u šoku, a punica je umrla od smijeha! Imam najbolju punicu na svijetu, obožavam ju! Samo se smijala i rekla 'kriva sestra, Asime' - ispričao je glumac jedan od svojih najvećih neugodnjaka.

Asim je ispričao pred kamerama i zašto mu nije uspjela ljubav s voditeljicom 'Fakapa', Mijom Kovačić.

- Kad sam Miu prvi puta vidio rekao sam da bi mi trebala hoklica ili štule da ju poljubim i da je šteta što nemam ništa sa sobom. Znate kako je zgodna nekad bila! - našalio se na račun voditeljice.

Prisjetio se i kako je jednom prilikom zeznuo kolegu Žarka Radića (71). Naime, rekao mu je da čeka dijete s jednom novinarkom koju je upoznao na tulumu. To je Radića zgrozilo jer obožava Asimovu suprugu.

- Rekao sam mu da se rastajem jer sam na tulumu novinarki napravio dijete. Zajedno smo bili na tom tulumu i stvarno je bila jedna plava novinarka. Rekao sam mu da smo nas dvoje nastavili pričati kada je on otišao doma i da smo završili kod nje. On je bio zgrožen jer obožava moju suprugu. Pitao me 'Pa što ćeš sada Asime?'. Ja sam mu rekao 'Pa ništa, sada se moram rastat' i oženit ću se novinarkom. Ona je katolkinja i inzistira da to tako napravimo. Bio je totalno izbezumljen u frci - rekao je kroz smijeh pa nastavio:

- Onda sam ga pitao da mi bude kum na vjenčanju. Rekao je 'Pa hoću Asime, ja bi za tebe sve napravio'. Mi smo stvarno jako bliski. Kada sam vidio da fora ide dalje, rekao sam mu 'E ali još nešto, trebam od tebe posuditi 50 tisuća eura'. Rekao je da je to jako puno novaca, ali će mi on to dati.

Plan je bio ostaviti Žarka samog nekoliko minuta da se vidi njegova reakcija pa je Asim otišao do toaleta.

- On je imao 'bubu' u cvijeću kraj sebe. Samo smo čuli 'J*ebote u što sam se ja upleo' i 'Majko draga što će sada biti, što se ja s njime družim'. Od stresa je sam sa sobom razgovarao! Ja tog čovjeka obožavam! - objasnio je glumac i dodao da je Žarko jedan od najboljih ljudi koje je u životu i karijeri upoznao.

Da bi situacija bila bolja, Asimova supruga se u sve uplela. Zvala je na telefon supruga i Žarka i vikala na telefon.

Voditeljice su za Asima pripremile i izazov. Naime, na svome Facebook profilu napisao je da glumi homoseksualnu osobu u novom projektu i da nema iskustva s time pa mu treba netko od prijatelja pomoći i posuditi usne. Nekoliko dana kasnije, javio se i pročitao komentare.

- Malo sam iznenađen i uvrijeđen da me se nisi prvog sjetio - napisao mu je njegov dobar prijatelj Branko.

- I tako je moj jedini hetero frend postao gay - dodao je drugi.

- Gle, nismo eksperimentirali u srednjoj, ali dođi slobodno - napisao mu je prijatelj iz Gimnazije, na što mu je njihova profesorica biologije odgovorila:

- To ti je prijatelj, bravo! - pročitao je glumac kroz smijeh.