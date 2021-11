Glumac Asim Ugljen (39) na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz Pariza, na kojoj pozira sa suprugom Martom. U podužem opisu ispričao joj je još u početku veze obećao da će je tamo odvesti, a sada je napokon dobio priliku.

- Prije 14 godina mi je rekla da moramo pričati. I rekla mi je da je trudna. Odsjekla su mi se koljena. Ja sam bio na prvoj godini Akademije, ona na predzadnjoj. Dvoje klinaca koji nemaju za kiflu. Progutao sam knedlu i rekao joj: “Pa to je super.” Pogledala me ispod obrva. - napisao je te dodao da joj je objasnio kako će im to dati vjetar u leđa da daju sve od sebe za dijete.

- "No, sa 40 godina, kada budemo još u dobroj snazi, to dijete će biti veliko, a ja se nadam da ćemo dovoljno zaraditi da onda putujemo po svijetu, dok će drugi gurati kolica.” Nasmijala se. Nastavio sam. “Odvest ću te u Pariz i poševit ćemo se na vrhu Eiffelovog tornja.” Stjerala me u ku*ac, smijući se - dodao je Asim.

- Dino je došao, došla je i Leila, a mi nikad nismo otišli na medeni mjesec. Em nije bilo love, em, kad? Ali. Došlo je i to vrijeme. Klinci su veliki, naradili smo se kao dva konja, a i zaslužili smo taj medeni mjesec. Jedino kaj je došlo ranije nego sam planirao jer ću sad tek imati 39. Godinu dana sam fulao - našalio se glumac.







- A i sumnjam da će biti seksa na vrhu Eiffelovog, ali nema veze, preživjet ću to. Bitno je da smo otišli u Pariz. I da nam je najljepše na svijetu. Ovakav medeni mjesec sam oduvijek želio. S njom. U Parizu. Marta, volim te - poručio je supruzi.