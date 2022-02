Glumca Asima Ugljena (39) gledati ćemo na plesnom podiju u showu 'Ples sa zvijezdama' ovog proljeća. U intervju za DNEVNIK.hr otkrio je što očekuje od showa i neke detalje iz privatnog života.

Glumac je rekao da voli ples za kojeg smatra da je izraz sreće i uživanja u glazbi. Otkrio je da je u mlađim danima uživao 'tancati po diskačima' iako sebe sada vidi kao 'prestarog konja' kojem baš niti jedan stil ne ide najbolje.

- Stvarno nemam blage veze o plesnim stilovima i inom, tek se obrazujem po tom pitanju, gledam videe i čitam povijesti plesova, tako da stvarno ne znam što bi mi išlo, ili će mi ići, najbolje. Puno mi je prerano za dati odgovor na to pitanje- rekao je Asim koji misli da će mu valcer biti najveći izazov.

Rekao je da nema baš nekog aduta za prolaz u daljnje natjecanje osim rada i truda jer svakom poslu pristupa profesionalno,pošteno i posvećeno. Naglasio je da mu je bitno da njegova partnerica bude zadovoljna i da pobijedi samog sebe.

Asim je otkrio da ima neka očekivanja od showa i od svoje partnerice.

-Najiskrenije se nadam da će mi biti zabavno, a zasad stvarno jest. I da ću naučiti nešto o plesu, nema nekorisnog znanja. A od partnerice očekujem da bude normalna i poštena i marljiva. I bogme, sve je od navedenog, iznimno sam sretan s partnericom koju sam dobio. Da kucnem u drvo, imao sam sreće - rekao je glumac koji se zatim osvrnuo na svoj privatni život i ispričao neke detalje.

Rekao je da je iznimno teško uskladiti privatni i poslovni život s obzirom da radi preko 12 sati dnevno te mu je najbitnije slobodno vrijeme provoditi s obitelji i djecom. Što se tiče karijere otkrio je da pažljivo bira uloge i da gleda što mu je najprimamljivije, a od kolega s kojima najviše voli raditi je njegov vjenčani kum, Marko Cindrić.

I za kraj glumac je ispričao jednu priču s obožavateljem serije 'Kud puklo da puklo' od kojeg je dobio životnu lekciju koju će zauvijek pamtiti.

- Jednom prilikom me zaustavio jedan krupan momak, par godina stariji od mene, lagano u cugi. Bio sam premoren, nervozan i stvarno sam samo htio otići kući, on me doslovno uhvatio na samom izlazu iz kafića, dok sam hvatao kvaku. I počeo mi sav uzbuđen pričati kako mu je 'Kud puklo da puklo' omiljena serija, kako on cijeli dan čeka da dođe osam navečer da bi narezao luka, špeka, sjeo pred televizor i smijao nam se. I onda je rekao ključnu rečenicu: 'Prika, ne razumiš, ja živim za to!' Pitao sam ga koliko ima godina? Četrdeset i tri, odgovorio je. Krenuo sam mu objašnjavati da u njegovim godinama jedna serija, kakva god ona bila, ne može biti toliko bitna. Na to se čovjek rasplakao i ispričao mi jednu od strašnijih priča koje sam u životu čuo, te je iz poštovanja prema njemu neću ponoviti. Kada je završio, objasnio mi je da kada gleda nas kako se kreveljimo, da je to jedino doba dana kada ne razmišlja o toj tragediji. Bilo mi je strahovito neugodno. Zaboravio sam jednu od bitnijih lekcija, a to je ona o tome da ne znamo kako je drugima i da ne zaključujemo naprečac. Taj čovjek me na to podsjetio - rekao je Asim Ugljen.