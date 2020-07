Atraktivna pijanistica Lola je negirala vezu s Hauserom: To je samo glazba, ne privatni odnos

Hrvatskoj javnosti najpoznatija je po duetima s violončelistom Hauserom. Zbog posebne energije koju su imali, šuškalo se kako između njih dvoje postoji nešto više od poslovne suradnje

<p>Uzbekistanska pijanistica <strong>Lola Astanova</strong> (35) je bila iznenađenje u Zadru na koncertu u sklopu teniskog spektakla 'Adria Tour', kada je oduševila svojom izvedbom, ali i atraktivnim izgledom.</p><p>Hrvatskoj javnosti najpoznatija je po duetima s violončelistom <strong>Stjepanom Hauserom</strong> (34). Zbog posebne energije koju su imali, šuškalo se kako između njih dvoje postoji nešto više od poslovne suradnje. Ona je pak sada negirala ljubavnu vezu.</p><p>- Odradili smo tu jednu suradnju koja je odjeknula širom svijeta, on je nakon toga radio svoje, ja svoje. Bila je to samo glazba, a ne privatni odnos - rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/pijanistica-lola-astanova-otkriva-je-li-bila-djevojka-stjepana-hausera---611956.html">IN magazin</a>.</p><p>Otkrila je i kakvi je muškarci privlače.</p><p>- Izgled je sekundaran, trenutačno mi je fokus na karijeri, ali nikad ne znaš što će se dogoditi u budućnosti - poručila je i dodala: 'Nisam zaljubljena'.</p><p>Za sebe kaže da je 'normalna'.</p><p>- Jedno je Instagram, društvene mreže, ali kad me ljudi upoznaju, kažu da sam normalna i da čvrsto stojim na zemlji. U ovom poslu nekad je teško razlikovati što je stvarno, a što ne, ali mislim da uspijevam - objasnila je.</p><p>Pratitelje na Instagramu Lola redovito obraduje i golišavim izdanjima pa nerijetko svira samo u oskudnoj spavaćici.</p><p>- Klasika može biti dvosmjerna cesta, ponekad te ljudi pozivaju radi izgleda, a ne talenta, ali onda to samo znači da moraš biti dvostruko bolji. No to je showbiz, ljudi te žele vidjeti - zaključila je pijanistica.</p>