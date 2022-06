Aukcija u Londonu: Početna cijena prvog izdanja Harryja Pottera košta 1.8 milijuna kuna

Prvo izdanje knjige "Harry Potter i kamen mudraca", s ponekom tiskarskom pogreškom i potpisom autorice J.K. Rowling, ponudit će aukcijska kuća Christie's na privatnoj prodaji u Londonu, a početna cijena djela je 200.000 funta, što je oko 1.8 milijuna kuna.

Izdanje koje se nudi na prodaju jedan je od 500 tvrdo ukoričenih primjeraka knjige tiskane u početnoj nakladi 1997. godine. Tristo ih je poslano u knjižnice.

Knjiga koju prodaje Christie's u sklopu manifestacije "The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition", spada u preostalih dvjesto.

Stručnjak za tiskane knjige i sukustos izložbe "The Art of Literature" Mark Wiltshire Reutersu je otkrio da se u "tiskanju i opremi knjige potkralo nekoliko pogrešaka".

- Na poleđini, primjerice, riječ filozofi (philosophers), što je, naravno, ključna riječ... pogrešno je napisana kao 'philosphers', bez onoga drugog slova 'o', a na stranici 53, na popisu predmeta koje učenici trebaju ponijeti sa sobom u Hogwarts, riječi 'jedan štapić' u tekstu su ponovljene dvaput.

Godine 1997. Rowling je još bila nepoznata i neetablirana spisateljica, a u međuvremenu je njezina knjiga o čarobnome svijetu vještica i čarobnjaka postala veliki hit u svijetu, iznjedrivši i nekoliko nastavaka, kao i golemu filmsku franšizu.

- Na mnogo načina, ova je knjiga fizička manifestacija čarobnog sjećanja za mnoge čitatelje i to je čini tako poželjnom- smatra Wiltshire, podsjećajući da će manifestacija "Art of Literature" za javnost biti otvorena od 7. do 15. lipnja.

Za razliku od javne dražbe Christie's povremeno u sklopu privatnih prodaja zainteresiranima omogućuje prodaju ili kupnju luksuznih predmeta u puno mirnijoj, privatnoj atmosferi, koja podsjeća na zatvoreni društveni događaj ili pojedinačni posjet skupome butiku. Raspored aukcija unaprijed je poznat i fiksan je, dok se privatne prodaje održavaju tijekom cijele godine i fleksibilnije su.

Najčitaniji članci