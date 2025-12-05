Obavijesti

Show

Komentari 0
ZABRANA TEHNOLOGIJE

Australija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina: Oprah Winfrey pohvalila potez

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Australija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina: Oprah Winfrey pohvalila potez
3
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Oprah Winfrey pohvalila je odluku Australije da od sljedećeg tjedna zabrani društvene mreže osobama mlađim od 16 godina, rekavši da će taj potez pomoći mladima da se više druže

Prema tom zakonu, koji bi trebao stupiti na snagu 10. prosinca, djeci i tinejdžerima bit će blokiran pristup platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata.

Vlada kaže da će zabrana zaštititi mlade od štetnog sadržaja i online predatora.

- Mislim da ćete promijeniti živote cijele generacije djece koja će imati bolje živote - rekla je Winfrey na događaju u Sydneyu u četvrtak navečer, prema lokalnim medijima.

 Oprah Winfrey, koja je trenutno na nacionalnoj turneji po Australiji, rekla je da je posebno zabrinuta zbog utjecaja interneta na mlade dječake.

Oprah Winfrey and Misty Copeland Shine at American Ballet Theatre 2025 Fall Gala in New York City
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

- Postoje svi ti mladi ljudi koji zapravo ne mogu komunicirati ili razgovarati, posebno dječaci jer tako rano postanu ovisni o pornografiji i ne znaju kako zapravo pozvati nekoga na spoj, nisu iskusili socijalizaciju razgovora sa stvarnom osobom - rekla je.„Dakle, Australija još jednom prednjači u odnosu na ostatak svijeta“.

Vlade diljem svijeta prate utjecaj zabrane, prve takve u svijetu koja nosi kaznu do 33 milijuna američkih dolara. Većina pogođenih platformi izjavila je da će se pridržavati zabrane.

UPOZORENJE ZA TSUNAMI Oprah Winfrey otvorila je svoju privatnu cestu na Havajima kako bi pomogla pri evakuaciji
Oprah Winfrey otvorila je svoju privatnu cestu na Havajima kako bi pomogla pri evakuaciji

Oko 96 posto australskih tinejdžera mlađih od 16 godina - više od milijun od 27 milijuna stanovnika zemlje - ima račune na društvenim mrežama, prema australskom regulatoru interneta.

2024 Democratic National Convention
Foto: Ron Sachs - CNP for NY Post

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025