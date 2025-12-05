Australija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina: Oprah Winfrey pohvalila potez

Prema tom zakonu, koji bi trebao stupiti na snagu 10. prosinca, djeci i tinejdžerima bit će blokiran pristup platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata.

Vlada kaže da će zabrana zaštititi mlade od štetnog sadržaja i online predatora.

- Mislim da ćete promijeniti živote cijele generacije djece koja će imati bolje živote - rekla je Winfrey na događaju u Sydneyu u četvrtak navečer, prema lokalnim medijima.

Oprah Winfrey, koja je trenutno na nacionalnoj turneji po Australiji, rekla je da je posebno zabrinuta zbog utjecaja interneta na mlade dječake.

- Postoje svi ti mladi ljudi koji zapravo ne mogu komunicirati ili razgovarati, posebno dječaci jer tako rano postanu ovisni o pornografiji i ne znaju kako zapravo pozvati nekoga na spoj, nisu iskusili socijalizaciju razgovora sa stvarnom osobom - rekla je.„Dakle, Australija još jednom prednjači u odnosu na ostatak svijeta“.

Vlade diljem svijeta prate utjecaj zabrane, prve takve u svijetu koja nosi kaznu do 33 milijuna američkih dolara. Većina pogođenih platformi izjavila je da će se pridržavati zabrane.

Oko 96 posto australskih tinejdžera mlađih od 16 godina - više od milijun od 27 milijuna stanovnika zemlje - ima račune na društvenim mrežama, prema australskom regulatoru interneta.

