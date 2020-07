Australska glazbenica je u 45. godini postala baka blizancima

Prošle godine je Sia posvojila dvojicu 19-godišnjih dječaka iz sirotišta, a to je otkrila tek prošlog mjeseca u razgovoru za strane medije. Rekla je kako je zovu 'Nana', a sad im se obitelj proširila

<p>Australska glazbenica <strong>Sia </strong>(44), punog imena Sia Kate Isobelle Furler i poznata po hitu 'Chandelier', postala je baka blizancima, koje je dobio jedan od njezinih posvojenih sinova, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/chart-topping-star-sia-becomes-22281002" target="_blank">Mirror</a>. Glazbenica inače krije svoj privatni život, ali sad se pohvalila proširenjem obitelji.</p><p>- Ja sam je**na baka - uzbuđena je bila Sia, koja je sretnu vijest podijelila u Apple Music podcastu. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Sia skinula periku</b></p><p>Prošle godine je Sia posvojila dvojicu 19-godišnjih dječaka iz sirotišta, a to je otkrila tek prošlog mjeseca u razgovoru za strane medije. Rekla je kako je zovu 'Nana' i da im je bilo teško u karanteni.</p><p>- Obojici im to teško pada. Ali obojica čine stvari koje su dobre za njih, puno obrazovnog sadržaja usvajaju, a to je dobro za - ispričala je pjevačica.</p><p>Kako je rekla Sia prošlog mjeseca, njezini sinovi prošli su vrlo trnovit i bolan put.</p><p>- Beskrajno sam ponosna što sam dobila priliku pružiti im siguran dom pun ljubavi... Promijenili su 18 domova za nezbrinutu djecu i nikad nisu osjetili stabilnost. Tek im je 19 godina, a već su prošli kroz nezamislive traume - emotivna je bila Sia. </p>