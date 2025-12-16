Obavijesti

Show

Komentari 0
GLUMILA U HIT SERIJAMA

Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini
9
Foto: Instagram

Australska glumica Rachael Carpani, poznata po ulogama u 'McLeodove kćeri' i 'NCIS: Los Angeles', preminula je u 46. godini, potvrdila je njezina sestra Georgia

Australska glumica Rachael Carpani, koju publika pamti po ulogama u hit-serijama 'McLeodove kćeri' i 'NCIS: Los Angeles', preminula je u 46. godini. Tužnu vijest potvrdila je njezina sestra Georgia putem društvenih mreža.

Foto: Instagram

Kako je priopćila obitelj, Rachael je preminula mirno u ranim jutarnjim satima 7. prosinca, nakon duge borbe s kroničnom bolešću. Njezini roditelji, Tony i Gael Carpani, zamolili su javnost za privatnost u ovom teškom razdoblju. Pogreb će se održati u krugu najuže obitelji i prijatelja.

Foto: IMBD

Rachael Carpani obilježila je australsku televiziju ulogom Jodi Fountain McLeod u iznimno popularnoj seriji 'McLeodove kćeri', u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Upravo tom ulogom osvojila je srca gledatelja diljem svijeta.

Foto: IMBD

Osim uspjeha u Australiji, ostvarila je i zapažene uloge u američkim produkcijama poput 'NCIS: Los Angeles', 'Against the Wall' i 'Detektiv na Floridi', a pojavila se i u filmu 'Triangle' iz 2009. godine, gdje je glumila uz Liama Hemswortha.

Foto: IMBD

Posebno dirljivo odjeknula je objava njezine sestre Georgije, koja joj je samo nekoliko mjeseci prije smrti uputila emotivnu rođendansku čestitku. Opisala ju je kao 'najljepšu ženu koju poznaje' i istaknula koliko je radosti unosila u živote svih oko sebe.

Rachael Carpani iza sebe ostavlja bogatu glumačku karijeru i neizbrisiv trag na malim i velikim ekranima, kao i uspomenu na talentiranu i voljenu umjetnicu koju publika neće zaboraviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'
TEŠKI DANI

Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol, napisala je glazbenica
Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test
'MASTERCHEF'

Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test

Najbolje tanjure imali su upravo Antonija, čije je jelo bilo najmaštovitije i tehnički najbolje izvedeno, te Selma, pa upravo one idu u borbu za platinastu karticu
Dejan odbija Miljanine dodire, a Josip je strastveno poljubio Iris: 'Poljubac je trajao prekratko'
'LJUBAV JE NA SELU'

Dejan odbija Miljanine dodire, a Josip je strastveno poljubio Iris: 'Poljubac je trajao prekratko'

Dejan je odlučio pokazati svoju romantičnu stranu i svoje djevojke poveo na piknik. Iako je još do jučer želio njezin poljubac, farmer je priznao da ga Miljana malo počinje živcirati svojim pričama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025