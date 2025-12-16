Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini

Australska glumica Rachael Carpani, koju publika pamti po ulogama u hit-serijama 'McLeodove kćeri' i 'NCIS: Los Angeles', preminula je u 46. godini. Tužnu vijest potvrdila je njezina sestra Georgia putem društvenih mreža.

Foto: Instagram

Kako je priopćila obitelj, Rachael je preminula mirno u ranim jutarnjim satima 7. prosinca, nakon duge borbe s kroničnom bolešću. Njezini roditelji, Tony i Gael Carpani, zamolili su javnost za privatnost u ovom teškom razdoblju. Pogreb će se održati u krugu najuže obitelji i prijatelja.

Foto: IMBD

Rachael Carpani obilježila je australsku televiziju ulogom Jodi Fountain McLeod u iznimno popularnoj seriji 'McLeodove kćeri', u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Upravo tom ulogom osvojila je srca gledatelja diljem svijeta.

Foto: IMBD

Osim uspjeha u Australiji, ostvarila je i zapažene uloge u američkim produkcijama poput 'NCIS: Los Angeles', 'Against the Wall' i 'Detektiv na Floridi', a pojavila se i u filmu 'Triangle' iz 2009. godine, gdje je glumila uz Liama Hemswortha.

Foto: IMBD

Posebno dirljivo odjeknula je objava njezine sestre Georgije, koja joj je samo nekoliko mjeseci prije smrti uputila emotivnu rođendansku čestitku. Opisala ju je kao 'najljepšu ženu koju poznaje' i istaknula koliko je radosti unosila u živote svih oko sebe.

Rachael Carpani iza sebe ostavlja bogatu glumačku karijeru i neizbrisiv trag na malim i velikim ekranima, kao i uspomenu na talentiranu i voljenu umjetnicu koju publika neće zaboraviti.