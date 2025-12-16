Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini

Australska glumica Rachael Carpani, poznata po ulogama u 'McLeodove kćeri' i 'NCIS: Los Angeles', preminula je u 46. godini, potvrdila je njezina sestra Georgia
Australska glumica Rachael Carpani, koju publika pamti po ulogama u hit-serijama 'McLeodove kćeri' i 'NCIS: Los Angeles', preminula je u 46. godini. Tužnu vijest potvrdila je njezina sestra Georgia putem društvenih mreža.
Kako je priopćila obitelj, Rachael je preminula mirno u ranim jutarnjim satima 7. prosinca, nakon duge borbe s kroničnom bolešću. Njezini roditelji, Tony i Gael Carpani, zamolili su javnost za privatnost u ovom teškom razdoblju. Pogreb će se održati u krugu najuže obitelji i prijatelja.
Rachael Carpani obilježila je australsku televiziju ulogom Jodi Fountain McLeod u iznimno popularnoj seriji 'McLeodove kćeri', u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Upravo tom ulogom osvojila je srca gledatelja diljem svijeta.
Osim uspjeha u Australiji, ostvarila je i zapažene uloge u američkim produkcijama poput 'NCIS: Los Angeles', 'Against the Wall' i 'Detektiv na Floridi', a pojavila se i u filmu 'Triangle' iz 2009. godine, gdje je glumila uz Liama Hemswortha.
Posebno dirljivo odjeknula je objava njezine sestre Georgije, koja joj je samo nekoliko mjeseci prije smrti uputila emotivnu rođendansku čestitku. Opisala ju je kao 'najljepšu ženu koju poznaje' i istaknula koliko je radosti unosila u živote svih oko sebe.
Rachael Carpani iza sebe ostavlja bogatu glumačku karijeru i neizbrisiv trag na malim i velikim ekranima, kao i uspomenu na talentiranu i voljenu umjetnicu koju publika neće zaboraviti.
