Australska influencerica: Ako ne želite 700 € kazne, nemojte ovo raditi u Hrvatskoj. Upozoravam

Isabelle Lakin (23), australska influencerica, objavljuje posljednjih dana brojne snimke s ljetovanja u Hrvatskoj, a među njima se ističe i jedna koja se tiče kazni koje turisti mogu dobiti zbog neprimjerenog odijevanja. Svoje pratitelje na TikToku upozorila je da ne smiju gradom šetati u kupaćem kostimu.

- Ako ne želite kaznu od 700 eura, nemojte biti samo u kupaćem kostimu kada odlazite s plaže. Oni ne žele da turisti to rade - rekla je influencerica u videu. Zatim se obratila i svojim pratiteljima koji na Jadran dolaze kompanijom za krstarenja.

- Ako mislite da možete samo prošetati kroz grad u malenom gornjem dijelu bikinija... Ne bih vam preporučila. Znam nekoliko ljudi koji su se prošle godine 'opekli', zaboravili su na pravila. Nemojte to raditi, upozorila sam vas - rekla je.

U komentarima pod video su joj se javljali brojni pratitelji.

- Nisam imala pojma o ovome! Bila sam prošle godine u Hrvatskoj i prošetala sam kroz grad u suknji i gornjem dijelu kupaćeg. Hvala Bogu pa nisam dobila kaznu - napisala joj je jedna pratiteljica, a Isabelle joj je odgovorila kako se to pravilo 'lako smetne s uma', no da postoje znakovi diljem gradova da se to ne smije raditi.

- Da, ja sam takva ušla u trgovinu i nisu me htjeli poslužiti - napisala je druga.

Javili su joj se i pratitelji iz Hrvatske koji su kratko poručili da turisti jednostavno trebaju poštivati gradove u koje dolaze.

Kontaktirali smo Komunalno redarstvo u Dubrovniku oko visina kazne gdje nam kažu da će provjeriti o čemu se radi te navode kako je do sada uobičajeno bilo da se ljude upozori prije no što ih se kažnjava.