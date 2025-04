Uoči koncerta na zagrebačkom Hipodromu odlazi bubnjar Thompsonova benda?

Koncert Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja proći će bez dugogodišnjeg bubnjara pratećeg benda. Kako su nam potvrdili izvori bliski Thompsonu, Ivica Bilić odlazi nakon 19 godina suradnje.

Glazbenik je to i sam u četvrtak navečer objavio na društvenim mrežama. Koncertu na zagrebačkom Hipodromu trebalo bi prisustvovati oko pola milijuna ljudi, no, Ivica Bilić Ike tog dana neće biti na pozornici.

Foto: Facebook

Inače, u centru pažnje bio je prije nekoliko kada je gostovao je u spotu “Don’t Know Who To Pray To Anymore” američkog rokera Rona “Bumblefoot” Thala. Bilić se s gitaristom koji je svirao u bendu Guns N’ Roses sprijateljio prije petnaestak godina.

Vodio je u Splitu gitarsku radionicu, a spot su snimali u Dioklecijanovoj palači i Kliškoj tvrđavi.

Vodice: Thompson nastupio kao gost CMC Festivala | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

O odlasku Bilića iz benda smo upitali i menadžment Marka Perkovića Thompsona te ćemo objaviti odgovor čim ga dobijemo.