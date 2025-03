Austrija druga na kladionici, a pjesmu pisala i Srpkinja: Mislim da će ovo biti pobjednik žirija...

ORF, nacionalna austrijska televizija, prije nekoliko dana predstavila je pjesmu s kojom će se Austrija predstaviti na nadolazećem 69. Eurosongu.

Operni pjevač Johannes Pietsch (24), umjetničkog imena JJ, zapjevat će 'Wasted Love'. Austrija će se natjecati u prvoj polovini druge polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga.

Pjesmu su napisali Johannes Pietsch, Thomas Turner i Teodora Špirić, poznatija kao Thea Devy.

Ona je osjetila čar eurovizijske pozornice 2023. godine kada su ona i pjevačica Selina-Marija Edbauer, umjetničkog imena Salena, predstavljale Austriju s pjesmom 'Who The Hell Is Edgar?'.

Špirić je porijeklom iz Srbije, ali je rođena u Beču 12. travnja 2000. te ima i austrijsko kao i srpsko državljanstvo. Ona se predstavila na Beoviziji, srpskom izboru za pjesmu Eurovizije, 2020. godine s pjesmom 'Sudnji dan' i tada je završila na 10. mjestu u finalu natjecanja.

Ovogodišnja austrijska pjesma trenutačno je na drugom mjestu eurovizijskih kladionica s 16% šanse za pobjedu. Na prvom mjestu je Švedska koju predstavlja grupa KAJ s pjesmom 'Bara bada bastu' i imaju 20% šanse za pobjedu. Ispod pjesme 'Wasted Love' nižu se oduševljeni komentari.

'Operna glazba dio je austrijske kulture. Sviđa mi se kako se pjesma na ovaj način povezuje sa zemljom porijekla', 'Ako JJ može ovo izvesti uživo, očekujemo pobjednika žirija', 'Ovo zvuči kao soundtrack epskog filma', 'Zaboga, Austrija, molim te nemoj zabrljati izvedbu i vokale. Ovo je tvoja najveća šansa za pobjedu od Conchite Wurst', samo su neki od komentara ispod pjesme koja je u pet dana prikupila više od 1,2 milijuna pregleda na YouTubeu.

Pogledajte tekst austrijske pjesme preveden na hrvatski:

Ja sam ocean ljubavi

I ti se bojiš vode

Ne želiš ići ispod

Pa pustiš da ja idem ispod

Pružam svoju ruku

Ali me gledaš kako se udaljavam

Odlutam do mora

I daleko u trenutku

Ostavila si me u dubini

Utapam se u svojim osjećajima

Kako ne vidiš to?

Sad kada te nema

Sve što imam je potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

Sada kada te nema

Ne mogu ispuniti srce potrošenom ljubavi

Ova potrošena ljubav

Kada si me pustila

Jedva sam ostao na površini

Plutam posve sam

Još uvijek se nadam

Sad kada te nema

Sve što imam je potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

Sada kada te nema

Ne mogu ispuniti ѕrce potrošenom ljubavi

Ova potrošena ljubav

Potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

(Potrošena, potrošena, potrošena…)

Potrošena ljubаv