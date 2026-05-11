Austrija pojačala važne mjere sigurnosti uoči Eurosonga: 'Ekstremisti pomno prate sve...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Austrija pojačala važne mjere sigurnosti uoči Eurosonga: 'Ekstremisti pomno prate sve...'
Foto: Elisabeth Mandl

Vlasti u Beču predstavile su opsežne sigurnosne pripreme za Eurosong te upozoravaju da bi veliko međunarodno natjecanje moglo biti meta ekstremističkih prijetnji i aktivističkih skupina

Austrijske vlasti predstavile su sveobuhvatne sigurnosne mjere za održavanje Eurosonga, a poručili su kako su spremni odgovoriti na moguće prijetnje tijekom jednog od najgledanijih glazbenih događaja na svijetu.

U posebno uspostavljenom zapovjednom centru u sjedištu bečke policije, zamjenik predsjednika Nacionalne policije Dieter Csefan objasnio je kako centar omogućuje „kontinuiran i stalan protok informacija” radi nadzora ključnih lokacija diljem grada, uključujući i EuroVillage, prostor namijenjen posjetiteljima i obožavateljima Eurosonga, piše Reuters.

A Eurovision police unit explains their security concept
Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner istaknuo je da Eurosong privlači pozornost ne samo milijuna gledatelja, nego i potencijalnih prijetnji. „Aktivisti i ekstremisti vrlo pomno prate ovaj događaj”, upozorio je Karner.

Zapovjedni centar opremljen je brojnim ekranima na kojima se u stvarnom vremenu prate najvažnije lokacije povezane s Eurosongom u Beču. Austrijske vlasti navele su kako se iz centra koordiniraju sigurnosne operacije, dok su medicinski timovi organizacije Workers' Samaritan Foundation spremni intervenirati u slučaju bilo kakvih incidenata.

Sigurnosne mjere dodatno su pojačane zbog velikog broja međunarodnih posjetitelja i pojačane globalne pažnje koju Eurosong svake godine privlači.

Podsjetimo, samo natjecanje započinje sutra, u utorak, a među natjecateljima u prvoj polufinalnoj večeri su i Lelekice. One nastupaju treće po redu s pjesmom 'Andromeda'.

Foto: HRT

Večer, a i samo natjecanje, otvara Satoshi, predstavnik Moldavije, s pjesmom 'Viva, Moldova!'. Nastupaju još predstavnici Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. 

U četvrtak je druga polufinalna večer, dok će veliko finale biti u subotu, 16. svibnja.

 *uz korištenje AI-ja
Tko će pobijediti na Eurosongu? Evo tko su favoriti i kako stoje hrvatske predstavnice Lelek
Tko će pobijediti na Eurosongu? Evo tko su favoriti i kako stoje hrvatske predstavnice Lelek


 

